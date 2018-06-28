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Exp_NRTR_Duplex - индикатор для MetaTrader 5
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Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора NRTR, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте. Для этого все входные параметры эксперта разбиты на две большие группы:
- Названия которых начинаются на букву L - это входные параметры для управления длинными позициями;
- Названия которых начинаются на букву S - это входные параметры для управления короткими позициями.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры эксперта для лонгов | //+----------------------------------------------+ input uint L_Magic=777; //L магик номер input double L_MM=0.1; //L Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке input MarginMode L_MMMode=LOT; //L способ определения размера лота
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры эксперта для шортов | //+----------------------------------------------+ input uint S_Magic=555; //S магик номер input double S_MM=0.1; //S Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке input MarginMode S_MMMode=LOT; //S способ определения размера лота
Эти две торговых системы используют разные магик-номера и являются абсолютно независимыми друг от друга. Реальные финансовые рынки редко когда бывают симметричными, и зачастую для торговли на повышение и понижение курса требуются абсолютно разные параметры одной и той же торговой системы. Для удобной настройки эксперта следует первоначально тестировать только одну из торговых систем, отключив вторую соответствующими переключателями.
input bool L_PosOpen=true; //L Разрешение для входа в лонг input bool L_PosClose=true; //L Разрешение для выхода из лонгов
А после настройки включить и настраивать только другую систему.
Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора NRTR.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике при симметричных настройках.
Результаты тестирования за 2016 год на GBPJPY H4:
Рис.2. График результатов тестирования.
Рис.3. Примеры сделок на графике при несимметричных настройках.
Индикатор Schaff Trend Cycle, в котором для расчетов используется Jurik Volty Adaptive RSX. Адаптивный период по умолчанию сохраняется сравнительно длинным, чтобы сделать более заметным эффект от адаптивности.TEMA Jurik Volty Adaptive
Для придания адаптивности TEMA используется Jurik Volty.
Торговая система с использованием осциллятора UltraAbsolutelyNoLagLwma.CCI T3 Based
Простая скользящая средняя в индикаторе заменена на T3, а среднее отклонение — на отклонение EMA.