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DEMA Jurik Volty Adaptive - индикатор для MetaTrader 5
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Некоторые из видов скользящих средних, согласно своей природе, могут быть превращены в адаптивные индикаторы.
Одна из них — DEMA (Double Exponential Moving Average). В этой версии для придания ей адаптивности используется Jurik Volty.
PS: сравнение адаптивных и неадаптивных версий индикаторов всегда нужно делать на длинных периодах. Причина проста: на коротких периодах различия слишком малы и иногда на первый взгляд незаметны. Здесь сравниваем обычную DEMA (серая линия) и Jurik Volty Adaptive DEMA (цветная линия) — обе с периодом 50. Видим, что адаптивная DEMA опережает обычную.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21234
Jurik Volty используется для того, чтобы сделать адаптивной EMA.Jurik Volty Multi Timeframe
Jurik Volty Multi Timeframe indicator is calculating and showing periods of elevated or lesser volatility as a standalone indicator.
Для придания адаптивности TEMA используется Jurik Volty.Schaff Trend Cycle - Jurik Volty Adaptive RSX
Индикатор Schaff Trend Cycle, в котором для расчетов используется Jurik Volty Adaptive RSX. Адаптивный период по умолчанию сохраняется сравнительно длинным, чтобы сделать более заметным эффект от адаптивности.