一些均线类型指标本质上适合于自适应。

其中之一是 TEMA (三重指数移动平均线)。 此版本使用 Jurik Volty 来令 TEMA 自适应。

附言: 在将自适应指标与非自适应版本进行比较时，应始终对其进行长周期比较。 原因很简单: 在短周期内，差值很小，很多时候第一眼看不到。 但这里是常规 TEMA (灰线) 和 Jurik Volty 自适应 TEMA (彩色线) 的比较 - 周期均为 50。 很明显，与常规 TEMA 相比，自适应 TEMA 领先。