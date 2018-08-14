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一些均线类型指标本质上适合于自适应。
其中之一是 TEMA (三重指数移动平均线)。 此版本使用 Jurik Volty 来令 TEMA 自适应。
附言: 在将自适应指标与非自适应版本进行比较时，应始终对其进行长周期比较。 原因很简单: 在短周期内，差值很小，很多时候第一眼看不到。 但这里是常规 TEMA (灰线) 和 Jurik Volty 自适应 TEMA (彩色线) 的比较 - 周期均为 50。 很明显，与常规 TEMA 相比，自适应 TEMA 领先。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21236
DEMA Jurik Volty 自适应
DEMA Jurik Volty 自适应利用 Jurik Volty 来令 DEMA 自适应。EMA Jurik Volty 自适应
EMA Jurik Volty 自适应利用 Jurik Volty 来令 EMA 自适应。
沙夫 (Schaff) 趋势周期 - Jurik Volty 自适应 RSX
该指标是沙夫 (Schaff) 趋势周期，使用 Jurik Volty 自适应 RSX 进行计算。 默认的适应周期保持相当长，只是为了令适应的效果更加明显。CCI T3 基准
在 CCI T3 基准指标中，平均值被 T3 替换，偏差被 EMA 偏差代替。