В Jurik smoothing есть одна вещь, которая не сразу бросается в глаза: это адаптивный индикатор.



Для реализации этой адаптивности иногда используется Jurik Volty (один из видов индикаторов, определяющих волатильность рынка). Этот самостоятельный индикатор рассчитывает и показывает периоды большей или меньшей волатильности в отдельном окне. Его параметры простые:



период волатильности;

цена.

Других параметров нет.

PS: не забывайте о том, что это не индикатор направления. Изменение цвета показывает периоды роста или снижения средней волатильности, а не ожидаемое направление рыночной цены.

