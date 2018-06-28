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Индикаторы

Jurik Volty - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1867
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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В Jurik smoothing есть одна вещь, которая не сразу бросается в глаза: это адаптивный индикатор.

Для реализации этой адаптивности иногда используется Jurik Volty (один из видов индикаторов, определяющих волатильность рынка). Этот самостоятельный индикатор рассчитывает и показывает периоды большей или меньшей волатильности в отдельном окне. Его параметры простые:

  • период волатильности;
  • цена.

Других параметров нет.

PS: не забывайте о том, что это не индикатор направления. Изменение цвета показывает периоды роста или снижения средней волатильности, а не ожидаемое направление рыночной цены.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21229

XPeriodCandleSystem XPeriodCandleSystem

Индикатор XPeriodCandle, дополненный полосами Боллинджера, построенной на их свечках, с индикацией захода свечек за пределы полос ярким цветом свеч.

AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud_HTF AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud_HTF

Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Jurik Volty Multi Timeframe Jurik Volty Multi Timeframe

Jurik Volty Multi Timeframe indicator is calculating and showing periods of elevated or lesser volatility as a standalone indicator.

EMA Jurik Volty Adaptive EMA Jurik Volty Adaptive

Jurik Volty используется для того, чтобы сделать адаптивной EMA.