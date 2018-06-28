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Jurik Volty - индикатор для MetaTrader 5
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В Jurik smoothing есть одна вещь, которая не сразу бросается в глаза: это адаптивный индикатор.
Для реализации этой адаптивности иногда используется Jurik Volty (один из видов индикаторов, определяющих волатильность рынка). Этот самостоятельный индикатор рассчитывает и показывает периоды большей или меньшей волатильности в отдельном окне. Его параметры простые:
- период волатильности;
- цена.
Других параметров нет.
PS: не забывайте о том, что это не индикатор направления. Изменение цвета показывает периоды роста или снижения средней волатильности, а не ожидаемое направление рыночной цены.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21229
Индикатор XPeriodCandle, дополненный полосами Боллинджера, построенной на их свечках, с индикацией захода свечек за пределы полос ярким цветом свеч.AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud_HTF
Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Jurik Volty Multi Timeframe indicator is calculating and showing periods of elevated or lesser volatility as a standalone indicator.EMA Jurik Volty Adaptive
Jurik Volty используется для того, чтобы сделать адаптивной EMA.