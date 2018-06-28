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Индикаторы

EMA Jurik Volty Adaptive - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(17)
Опубликован:
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Некоторые из видов скользящих средних, согласно своей природе, могут быть превращены в адаптивные индикаторы.

Одна из них — EMA (Exponential Moving Average). В этой версии для придания ей адаптивности используется Jurik Volty.

PS: сравнение адаптивных и неадаптивных версий индикаторов всегда нужно делать на длинных периодах. Причина тому проста: на коротких периодах различия слишком малы и иногда на первый взгляд незаметны. Здесь сравниваем обычную  EMA (серая линия) и Jurik Volty Adaptive EMA (цветная линия) — обе с периодом 50. Видим, что адаптивная EMA опережает обычную.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21233

Jurik Volty Multi Timeframe Jurik Volty Multi Timeframe

Jurik Volty Multi Timeframe indicator is calculating and showing periods of elevated or lesser volatility as a standalone indicator.

Jurik Volty Jurik Volty

Индикатор рассчитывает и показывает периоды большей или меньшей волатильности в отдельном окне.

DEMA Jurik Volty Adaptive DEMA Jurik Volty Adaptive

Для придания адаптивности DEMA используется Jurik Volty.

TEMA Jurik Volty Adaptive TEMA Jurik Volty Adaptive

Для придания адаптивности TEMA используется Jurik Volty.