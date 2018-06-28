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EMA Jurik Volty Adaptive - индикатор для MetaTrader 5
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Некоторые из видов скользящих средних, согласно своей природе, могут быть превращены в адаптивные индикаторы.
Одна из них — EMA (Exponential Moving Average). В этой версии для придания ей адаптивности используется Jurik Volty.
PS: сравнение адаптивных и неадаптивных версий индикаторов всегда нужно делать на длинных периодах. Причина тому проста: на коротких периодах различия слишком малы и иногда на первый взгляд незаметны. Здесь сравниваем обычную EMA (серая линия) и Jurik Volty Adaptive EMA (цветная линия) — обе с периодом 50. Видим, что адаптивная EMA опережает обычную.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21233
Jurik Volty Multi Timeframe indicator is calculating and showing periods of elevated or lesser volatility as a standalone indicator.Jurik Volty
Индикатор рассчитывает и показывает периоды большей или меньшей волатильности в отдельном окне.
Для придания адаптивности DEMA используется Jurik Volty.TEMA Jurik Volty Adaptive
Для придания адаптивности TEMA используется Jurik Volty.