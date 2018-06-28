Некоторые из видов скользящих средних, согласно своей природе, могут быть превращены в адаптивные индикаторы.

Одна из них — EMA (Exponential Moving Average). В этой версии для придания ей адаптивности используется Jurik Volty.

PS: сравнение адаптивных и неадаптивных версий индикаторов всегда нужно делать на длинных периодах. Причина тому проста: на коротких периодах различия слишком малы и иногда на первый взгляд незаметны. Здесь сравниваем обычную EMA (серая линия) и Jurik Volty Adaptive EMA (цветная линия) — обе с периодом 50. Видим, что адаптивная EMA опережает обычную.