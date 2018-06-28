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Индикаторы

Jurik Volty Multi Timeframe - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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В Jurik smoothing есть одна вещь, которая не сразу бросается в глаза: это адаптивный индикатор.

Для реализации этой адаптивности иногда используется Jurik Volty (один из видов индикаторов, определяющих волатильность рынка). Этот самостоятельный индикатор рассчитывает и показывает периоды большей или меньшей волатильности в отдельном окне. Его параметры простые:

  • период волатильности;
  • таймфрейм;
  • цена.

Других параметров нет.

По сравнению с Jurik Volty, в этой версии поддерживаются все таймфреймы из терминала MetaTrader 5 и 3 "особенных":

  • следующий таймфрейм выше того, который используется на активном графике;
  • второй таймфрейм выше использующегося на активном графике;
  • третий таймфрейм выше использующегося на активном графике.

Если использовать один из этих трех "особенных" таймфреймов, то период будет меняться автоматически, как только вы смените таймфрейм на графике.

PS: не забывайте о том, что это не индикатор направления. Изменение цвета показывает периоды роста или снижения средней волатильности, а не ожидаемое направление рыночной цены.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21230

Jurik Volty Jurik Volty

Индикатор рассчитывает и показывает периоды большей или меньшей волатильности в отдельном окне.

XPeriodCandleSystem XPeriodCandleSystem

Индикатор XPeriodCandle, дополненный полосами Боллинджера, построенной на их свечках, с индикацией захода свечек за пределы полос ярким цветом свеч.

EMA Jurik Volty Adaptive EMA Jurik Volty Adaptive

Jurik Volty используется для того, чтобы сделать адаптивной EMA.

DEMA Jurik Volty Adaptive DEMA Jurik Volty Adaptive

Для придания адаптивности DEMA используется Jurik Volty.