В Jurik smoothing есть одна вещь, которая не сразу бросается в глаза: это адаптивный индикатор.



Для реализации этой адаптивности иногда используется Jurik Volty (один из видов индикаторов, определяющих волатильность рынка). Этот самостоятельный индикатор рассчитывает и показывает периоды большей или меньшей волатильности в отдельном окне. Его параметры простые:

период волатильности;

таймфрейм;



цена.

Других параметров нет.

По сравнению с Jurik Volty, в этой версии поддерживаются все таймфреймы из терминала MetaTrader 5 и 3 "особенных":

следующий таймфрейм выше того, который используется на активном графике;

второй таймфрейм выше использующегося на активном графике;

третий таймфрейм выше использующегося на активном графике.

Если использовать один из этих трех "особенных" таймфреймов, то период будет меняться автоматически, как только вы смените таймфрейм на графике.

PS: не забывайте о том, что это не индикатор направления. Изменение цвета показывает периоды роста или снижения средней волатильности, а не ожидаемое направление рыночной цены.