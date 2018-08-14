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一些均线类型指标本质上适合于自适应。
其中之一是 DEMA (双指数移动平均线)。 此版本使用 Jurik Volty 来令 DEMA 自适应。
附言: 在将自适应指标与非自适应版本进行比较时，应始终对其进行长周期比较。 原因很简单: 在短周期内，差值很小，很多时候第一眼看不到。 但这里是常规 DEMA (灰线) 和 Jurik Volty 自适应 DEMA (彩色线) 的比较 - 周期均为 50。 很明显，与常规 DEMA 相比，自适应 DEMA 领先。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21234
EMA Jurik Volty 自适应
EMA Jurik Volty 自适应利用 Jurik Volty 来令 EMA 自适应。Jurik Volty 多时间帧
Jurik Volty 多时间帧指标计算波动率升高或降低的周期，并作为独立指标显示。
TEMA Jurik Volty 自适应
TEMA Jurik Volty 自适应利用 Jurik Volty 来令 TEMA 自适应。沙夫 (Schaff) 趋势周期 - Jurik Volty 自适应 RSX
该指标是沙夫 (Schaff) 趋势周期，使用 Jurik Volty 自适应 RSX 进行计算。 默认的适应周期保持相当长，只是为了令适应的效果更加明显。