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Exp_SilverTrend_ColorJFatl_Digit - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1497
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Две независимых торговых системы с использованием индикаторов SilverTrend_V2 и ColorJFatl_Digit в одном эксперте. Сигналы на совершение сделок торговыми системами формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение тренда, отображаемое сменой цвета любого из этих, двух индикаторов.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов SilverTrend_V2.ex5 и ColorJFatl_Digit.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2016 год на USDCHF H6:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

TCF TCF

Индикатор-осциллятор TCF (Trend Continuation Factor - фактор продолжения тренда) был разработан, чтобы помочь определить тенденцию и направление рынка.

TTF TTF

Индикатор-осциллятор TTF (Trend Trigger Factor) был разработан как метод определения тенденций и смены направления рынка.

RoundPrice-Ext_HTF RoundPrice-Ext_HTF

Индикатор RoundPrice-Ext с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_ColorXDerivative Exp_ColorXDerivative

Торговая система на сигналах индикатора ColorXDerivative.