Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_SilverTrend_ColorJFatl_Digit - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1497
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Две независимых торговых системы с использованием индикаторов SilverTrend_V2 и ColorJFatl_Digit в одном эксперте. Сигналы на совершение сделок торговыми системами формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение тренда, отображаемое сменой цвета любого из этих, двух индикаторов.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов SilverTrend_V2.ex5 и ColorJFatl_Digit.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2016 год на USDCHF H6:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор-осциллятор TCF (Trend Continuation Factor - фактор продолжения тренда) был разработан, чтобы помочь определить тенденцию и направление рынка.TTF
Индикатор-осциллятор TTF (Trend Trigger Factor) был разработан как метод определения тенденций и смены направления рынка.
Индикатор RoundPrice-Ext с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_ColorXDerivative
Торговая система на сигналах индикатора ColorXDerivative.