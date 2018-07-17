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EA

Exp_SilverTrend_ColorJFatl_Digit - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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Exp_SilverTrend_ColorJFatl_Digit.mq5 (27.2 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
TradeAlgorithms.mqh (223.63 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
ColorJFatl_Digit.mq5 (8.82 KB) 预览
SilverTrend.mq5 (23.74 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在一个 EA 内使用 SilverTrend_V2ColorJFatl_Digit 指标的两套独立交易系统。 当柱线收盘时，如果趋势已经改变，则改变两个指标之一的颜色作为开单交易信号并通知系统。

为令生成的 EA 正常运行，SilverTrend_V2.ex5ColorJFatl_Digit.ex5 指标的编译文件必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

采用默认 EA 输入进行以下测试。 测试期间没有使用止损和止盈。

图例 1. 在图表中的交易示例。

图例 1. 在图表中的交易示例。

2016 全年 USDCHF H6 的测试结果:

图例 2. 测试结果图表

图例 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21214

CCFp (复杂通用框架百分比) CCFp (复杂通用框架百分比)

群集指标基于文章 https://www.mql5.com/zh/articles/1464

BykovTrend_V2 BykovTrend_V2

BykovTrend 指标以烛条形式呈现。

Exp_BykovTrend_ColorX2MA Exp_BykovTrend_ColorX2MA

在一个 EA 内使用 BykovTrend_V2 和 ColorX2MA 指标的两套独立交易系统。

RoundPrice-Ext_HTF RoundPrice-Ext_HTF

RoundPrice-Ext 指标，其输入参数中有时间帧选项。