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Exp_SilverTrend_ColorJFatl_Digit - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在一个 EA 内使用 SilverTrend_V2 和 ColorJFatl_Digit 指标的两套独立交易系统。 当柱线收盘时，如果趋势已经改变，则改变两个指标之一的颜色作为开单交易信号并通知系统。
为令生成的 EA 正常运行，SilverTrend_V2.ex5 和 ColorJFatl_Digit.ex5 指标的编译文件必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
采用默认 EA 输入进行以下测试。 测试期间没有使用止损和止盈。
图例 1. 在图表中的交易示例。
2016 全年 USDCHF H6 的测试结果:
图例 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21214
CCFp (复杂通用框架百分比)
群集指标基于文章 https://www.mql5.com/zh/articles/1464BykovTrend_V2
BykovTrend 指标以烛条形式呈现。
Exp_BykovTrend_ColorX2MA
在一个 EA 内使用 BykovTrend_V2 和 ColorX2MA 指标的两套独立交易系统。RoundPrice-Ext_HTF
RoundPrice-Ext 指标，其输入参数中有时间帧选项。