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Exp_ColorXDerivative - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorXDerivative. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направление движения осциллятора.
Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorXDerivative.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
В тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2016 год на GBPUSD H12:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор RoundPrice-Ext с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_SilverTrend_ColorJFatl_Digit
Две независимых торговых системы - с использованием индикаторов SilverTrend_V2 и ColorJFatl_Digit в одном эксперте.
Трендовый индикатор из основной и сигнальной линий, выполненный в виде цветного облака.Rj_SlidingRange_HTF
Индикатор Rj_SlidingRange с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.