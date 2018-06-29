Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorXDerivative. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направление движения осциллятора.

Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorXDerivative.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

В тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2016 год на GBPUSD H12:

Рис. 2. График результатов тестирования