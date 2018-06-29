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Советники

Exp_ColorXDerivative - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1406
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorXDerivative. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направление движения осциллятора.

Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorXDerivative.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

В тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2016 год на GBPUSD H12:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

RoundPrice-Ext_HTF RoundPrice-Ext_HTF

Индикатор RoundPrice-Ext с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_SilverTrend_ColorJFatl_Digit Exp_SilverTrend_ColorJFatl_Digit

Две независимых торговых системы - с использованием индикаторов SilverTrend_V2 и ColorJFatl_Digit в одном эксперте.

Ang_Zad_C Ang_Zad_C

Трендовый индикатор из основной и сигнальной линий, выполненный в виде цветного облака.

Rj_SlidingRange_HTF Rj_SlidingRange_HTF

Индикатор Rj_SlidingRange с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.