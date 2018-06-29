CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

TTF - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1804
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор-осциллятор TTF (Trend Trigger Factor) был разработан как метод определения тенденций и смены направления рынка. Был описан в статье M.H. Pee (М.Х. Пи) "Trend Trigger Factor" в декабрьском выпуске 2004 года журнала "Technical Analysis of Stocks and Commodities".

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Overbought - уровень перекупленности;
  • Oversold - уровень перепроданности.

Расчет:

TTF = 200 *(Max+Min - MaxL-MinL) / (Max+MaxL - Min-MinL)

где:

  • Min, Max - минимальная и максимальная цены в диапазоне Period+1;
  • MinL, MaxL - минимальная и максимальная цены в диапазоне от 2*Period+2 до Period+1.

VC VC

Индикатор VC (Volatility Channel by Larry Williams) - канал волатильности Ларри Вильямса.

CMC CMC

Индикатор CMC (Clear Method Candles) отображает цветные свечи, исходя из существующей тенденции на рынке. Рассчитывается "чистым" методом (без использования сторонних индикаторов, только цена) и не имеет настраиваемых параметров. Основан на индикаторе Clear Method Histogram.

TCF TCF

Индикатор-осциллятор TCF (Trend Continuation Factor - фактор продолжения тренда) был разработан, чтобы помочь определить тенденцию и направление рынка.

Exp_SilverTrend_ColorJFatl_Digit Exp_SilverTrend_ColorJFatl_Digit

Две независимых торговых системы - с использованием индикаторов SilverTrend_V2 и ColorJFatl_Digit в одном эксперте.