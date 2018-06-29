Индикатор-осциллятор TTF (Trend Trigger Factor) был разработан как метод определения тенденций и смены направления рынка. Был описан в статье M.H. Pee (М.Х. Пи) "Trend Trigger Factor" в декабрьском выпуске 2004 года журнала "Technical Analysis of Stocks and Commodities".

Имеет три настраиваемых параметра:

Period - период расчета;

- период расчета; Overbought - уровень перекупленности;

- уровень перекупленности; Oversold - уровень перепроданности.