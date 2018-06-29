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TTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор TTF (Trend Trigger Factor) был разработан как метод определения тенденций и смены направления рынка. Был описан в статье M.H. Pee (М.Х. Пи) "Trend Trigger Factor" в декабрьском выпуске 2004 года журнала "Technical Analysis of Stocks and Commodities".
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Overbought - уровень перекупленности;
- Oversold - уровень перепроданности.
Расчет:
где:
- Min, Max - минимальная и максимальная цены в диапазоне Period+1;
- MinL, MaxL - минимальная и максимальная цены в диапазоне от 2*Period+2 до Period+1.
Индикатор VC (Volatility Channel by Larry Williams) - канал волатильности Ларри Вильямса.CMC
Индикатор CMC (Clear Method Candles) отображает цветные свечи, исходя из существующей тенденции на рынке. Рассчитывается "чистым" методом (без использования сторонних индикаторов, только цена) и не имеет настраиваемых параметров. Основан на индикаторе Clear Method Histogram.
Индикатор-осциллятор TCF (Trend Continuation Factor - фактор продолжения тренда) был разработан, чтобы помочь определить тенденцию и направление рынка.Exp_SilverTrend_ColorJFatl_Digit
Две независимых торговых системы - с использованием индикаторов SilverTrend_V2 и ColorJFatl_Digit в одном эксперте.