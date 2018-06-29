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Индикаторы

TCF - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Индикатор-осциллятор TCF (Trend Continuation Factor - фактор продолжения тренда) был разработан, чтобы помочь определить тенденцию и направление рынка. Был представлен M.H.Pee (М.Х. Пи) в статье "Trend Continuation Factor" в журнале "Stocks & Commodities".

Имеет три настраиваемых параметра:

  • ROC period - период расчета скорости изменения цены (ROC);
  • Smoothing period - период сглаживания;
  • Applied price - цена расчета.

Растущие значения линий индикатора выше нулевой линии указывают на наличие тренда:

  • красная линия - нисходящий тренд;
  • зеленая линия - восходящий тренд.

Если обе линии имеют отрицательные значения - рынок в состоянии консолидации.

TTF TTF

Индикатор-осциллятор TTF (Trend Trigger Factor) был разработан как метод определения тенденций и смены направления рынка.

VC VC

Индикатор VC (Volatility Channel by Larry Williams) - канал волатильности Ларри Вильямса.

Exp_SilverTrend_ColorJFatl_Digit Exp_SilverTrend_ColorJFatl_Digit

Две независимых торговых системы - с использованием индикаторов SilverTrend_V2 и ColorJFatl_Digit в одном эксперте.

RoundPrice-Ext_HTF RoundPrice-Ext_HTF

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