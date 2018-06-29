Индикатор-осциллятор TCF (Trend Continuation Factor - фактор продолжения тренда) был разработан, чтобы помочь определить тенденцию и направление рынка. Был представлен M.H.Pee (М.Х. Пи) в статье "Trend Continuation Factor" в журнале "Stocks & Commodities".

Имеет три настраиваемых параметра:

ROC period - период расчета скорости изменения цены (ROC);

- период расчета скорости изменения цены (ROC); Smoothing period - период сглаживания;

- период сглаживания; Applied price - цена расчета.