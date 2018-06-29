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TCF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор TCF (Trend Continuation Factor - фактор продолжения тренда) был разработан, чтобы помочь определить тенденцию и направление рынка. Был представлен M.H.Pee (М.Х. Пи) в статье "Trend Continuation Factor" в журнале "Stocks & Commodities".
Имеет три настраиваемых параметра:
- ROC period - период расчета скорости изменения цены (ROC);
- Smoothing period - период сглаживания;
- Applied price - цена расчета.
Растущие значения линий индикатора выше нулевой линии указывают на наличие тренда:
- красная линия - нисходящий тренд;
- зеленая линия - восходящий тренд.
Если обе линии имеют отрицательные значения - рынок в состоянии консолидации.
Индикатор-осциллятор TTF (Trend Trigger Factor) был разработан как метод определения тенденций и смены направления рынка.VC
Индикатор VC (Volatility Channel by Larry Williams) - канал волатильности Ларри Вильямса.
Две независимых торговых системы - с использованием индикаторов SilverTrend_V2 и ColorJFatl_Digit в одном эксперте.RoundPrice-Ext_HTF
Индикатор RoundPrice-Ext с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.