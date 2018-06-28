Простая скользящая средняя в индикаторе заменена на T3, а среднее отклонение — на отклонение EMA.

Свечной график, построенный на гистограммах Bear_Bulls_Power, рассчитанных на таймсериях Open, High, Low и Close ценового графика.

Две независимых торговых системы с использованием индикаторов BrainTrend2 и AbsolutelyNoLagLWMA в одном эксперте.

Индикатор RP (Range Position) показывает положение цены в пределах диапазона (размаха от Low до High), достигнутого за предыдущие N периодов.