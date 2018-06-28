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Индикаторы

BykovTrend_V2 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1857
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор BykovTrend в свечном виде. Зеленые свечи соответствуют сигналам роста, оранжевые - сигналам падения. Свечи по тренду окрашены в яркий цвет, против тренда - в темный.

Рис.1. Индикатор BykovTrend_V2

Рис.1. Индикатор BykovTrend_V2

Bear_Bulls_Power_Candle Bear_Bulls_Power_Candle

Свечной график, построенный на гистограммах Bear_Bulls_Power, рассчитанных на таймсериях Open, High, Low и Close ценового графика.

CCI T3 Based CCI T3 Based

Простая скользящая средняя в индикаторе заменена на T3, а среднее отклонение — на отклонение EMA.

Exp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma Exp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma

Две независимых торговых системы с использованием индикаторов BrainTrend2 и AbsolutelyNoLagLWMA в одном эксперте.

RP RP

Индикатор RP (Range Position) показывает положение цены в пределах диапазона (размаха от Low до High), достигнутого за предыдущие N периодов.