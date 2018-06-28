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BykovTrend_V2 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор BykovTrend в свечном виде. Зеленые свечи соответствуют сигналам роста, оранжевые - сигналам падения. Свечи по тренду окрашены в яркий цвет, против тренда - в темный.
Рис.1. Индикатор BykovTrend_V2
Bear_Bulls_Power_Candle
Свечной график, построенный на гистограммах Bear_Bulls_Power, рассчитанных на таймсериях Open, High, Low и Close ценового графика.CCI T3 Based
Простая скользящая средняя в индикаторе заменена на T3, а среднее отклонение — на отклонение EMA.
Exp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma
Две независимых торговых системы с использованием индикаторов BrainTrend2 и AbsolutelyNoLagLWMA в одном эксперте.RP
Индикатор RP (Range Position) показывает положение цены в пределах диапазона (размаха от Low до High), достигнутого за предыдущие N периодов.