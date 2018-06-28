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Индикаторы

CCI T3 Based - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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Обычно CCI рассчитывают с использованием простой скользящей средней (Simple Moving Average) и среднего отклонения. Так получается хорошо известный нам CCI, который мы все используем.

Но разными способами можно добиться более сглаженных результатов. Цены можно отфильтровывать перед тем, как использовать их в расчетах скользящей средней или отклонения, а к тому же, можно менять типы МА и отклонения.

В этой версии взята Т3 в качестве скользящей средней и отклонение ЕМА. Мы не используем отклонение Т3, потому что оно может иметь отрицательное значение, а значит, не подходит для расчета ССI. Но в любом случае, результат получается быстрым, чувствительным и более сглаженным, чем обычный CCI (как мы и ожидали).

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21253

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