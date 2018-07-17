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BykovTrend_V2 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

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4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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BykovTrend 指标以烛条形式呈现。 绿色烛条对应上涨信号，橙色烛条表示下跌信号。 顺势的烛条颜色明亮，而逆势烛条颜色暗淡。

图例 1. 指标 BykovTrend_V2

图例 1. 指标 BykovTrend_V2

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21211

Exp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma Exp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma

在一个 EA 内使用 BrainTrend2 和 AbsolutelyNoLagLWMA 指标的两套独立交易系统。

Alexav D1 Profit GBPUSD Alexav D1 Profit GBPUSD

智能交易系统每次放置四笔不同止盈价位的仓位。 只要其中一笔触发止盈，其它持仓将被移动到盈亏平衡。

CCFp (复杂通用框架百分比) CCFp (复杂通用框架百分比)

群集指标基于文章 https://www.mql5.com/zh/articles/1464

Exp_SilverTrend_ColorJFatl_Digit Exp_SilverTrend_ColorJFatl_Digit

在一个 EA 内使用 SilverTrend_V2 和 ColorJFatl_Digit 指标的两套独立交易系统。