Свечной график, построенный на гистограммах Bear_Bulls_Power, рассчитанных на таймсериях Open, High, Low и Close ценового графика. Растущие свечи зеленых цветов, падающие - красных. Растущие свечи, цены закрытия которых выросли по отношению к предыдущим свечкам, имеют яркую окраску, для падающих цен закрытия окраска бледная. Для падающих свечей с падающими ценами закрытия окраска ярко красная, с растущими - бледно-красная.

input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_; input uint Length1= 12 ; input int Phase1= 15 ; input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; input uint Length2 = 5 ; input int Phase2= 15 ; input uint Range= 10 ; input int Shift= 0 ;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Bear_Bulls_Power_Candle