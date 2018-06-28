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Bear_Bulls_Power_Candle - индикатор для MetaTrader 5
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Свечной график, построенный на гистограммах Bear_Bulls_Power, рассчитанных на таймсериях Open, High, Low и Close ценового графика. Растущие свечи зеленых цветов, падающие - красных. Растущие свечи, цены закрытия которых выросли по отношению к предыдущим свечкам, имеют яркую окраску, для падающих цен закрытия окраска бледная. Для падающих свечей с падающими ценами закрытия окраска ярко красная, с растущими - бледно-красная.
//+-----------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_; // Метод усреднения индикатора input uint Length1=12; // Глубина усреднения индикатора input int Phase1=15; // Параметр усреднения индикатора, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // Метод сглаживания итогового индикатора input uint Length2 = 5; // Глубина сглаживания итогового индикатора input int Phase2=15; // Параметр сглаживания итогового индикатора, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //----Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input uint Range=10; // максимальный размер гепа между исходными свечками, не отображаемый на индикаторе input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах //+-----------------------------------+
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.
Рис.1. Bear_Bulls_Power_Candle
Простая скользящая средняя в индикаторе заменена на T3, а среднее отклонение — на отклонение EMA.Exp_UltraAbsolutelyNoLagLwma
Торговая система с использованием осциллятора UltraAbsolutelyNoLagLwma.
Индикатор BykovTrend в свечном виде.Exp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma
Две независимых торговых системы с использованием индикаторов BrainTrend2 и AbsolutelyNoLagLWMA в одном эксперте.