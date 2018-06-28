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Индикаторы

Bear_Bulls_Power_Candle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Свечной график, построенный на гистограммах Bear_Bulls_Power, рассчитанных на таймсериях Open, High, Low и Close ценового графика. Растущие свечи зеленых цветов, падающие - красных. Растущие свечи, цены закрытия которых выросли по отношению к предыдущим свечкам, имеют яркую окраску, для падающих цен закрытия окраска бледная. Для падающих свечей с падающими ценами закрытия окраска ярко красная, с растущими - бледно-красная.

//+-----------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА     |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_; // Метод усреднения индикатора 
input uint Length1=12;                    // Глубина усреднения индикатора                   
input int Phase1=15;                      // Параметр усреднения индикатора,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // Метод сглаживания итогового индикатора
input uint Length2 = 5;                   // Глубина сглаживания итогового индикатора
input int Phase2=15;                      // Параметр сглаживания итогового индикатора,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//----Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input uint Range=10; // максимальный размер гепа между исходными свечками, не отображаемый на индикаторе
input int Shift=0;   // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
//+-----------------------------------+

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Bear_Bulls_Power_Candle

Рис.1. Bear_Bulls_Power_Candle

CCI T3 Based CCI T3 Based

Простая скользящая средняя в индикаторе заменена на T3, а среднее отклонение — на отклонение EMA.

Exp_UltraAbsolutelyNoLagLwma Exp_UltraAbsolutelyNoLagLwma

Торговая система с использованием осциллятора UltraAbsolutelyNoLagLwma.

BykovTrend_V2 BykovTrend_V2

Индикатор BykovTrend в свечном виде.

Exp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma Exp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma

Две независимых торговых системы с использованием индикаторов BrainTrend2 и AbsolutelyNoLagLWMA в одном эксперте.