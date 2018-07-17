在一个 EA 内使用 BrainTrend2 和 AbsolutelyNoLagLWMA 指标的两套独立交易系统。当柱线收盘时，如果趋势已经改变，则改变两个指标之一的颜色作为开单交易信号并通知系统。

为令生成的 EA 正常运行，BrainTrend2_V2.ex5 和 AbsolutelyNoLagLwma.ex5 指标的编译文件必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

采用默认 EA 输入进行以下测试。 测试期间没有使用止损和止盈。

图例 1. 在图表中的交易示例。

2016 全年 GBPUSD H4 的测试结果:

图例 2. 测试结果图表