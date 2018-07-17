两个相同的交易系统 (针对多头和空头仓位) 基于 NRTR 指标的信号，可以在一个 EA 内进行不同的配置。 为此目的，EA 的所有输入分为两大组:

如果它们的名字以 L 开头，则这些是用于管理多头持仓的输入; 如果它们的名字以 S 开头，则这些是用于管理空头持仓的输入;

input uint L_Magic= 777 ; input double L_MM= 0.1 ; input MarginMode L_MMMode=LOT; input uint S_Magic= 555 ; input double S_MM= 0.1 ; input MarginMode S_MMMode=LOT;

这两个交易系统使用不同的魔幻数字，并且彼此完全独立。 真正的金融市场很少是对称的，因此通常情况下，同一交易系统必需针对多空行情采用绝对不同的参数。 对于方便设置 EA ，您最初应该只测试两个交易系统之一，使用相关开关禁用第二个交易系统。

input bool L_PosOpen= true ; input bool L_PosClose= true ;

设置完第一个系统后，您应该仅启用第二个系统并设置。

若要指标运行，指标 NRTR.ex5 必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

采用默认 EA 输入进行以下测试。 测试期间没有使用止损和止盈。

图例 1. 在图表中对称设置的交易示例。

2016 全年 GBPJPY H4 的测试结果:

图例 2. 测试结果图表。

图例 3. 在图表中非对称设置的交易示例。