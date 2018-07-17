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Exp_NRTR_Duplex - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (223.62 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
NRTR.mq5 (9.91 KB) 预览
Exp_NRTR_Duplex.mq5 (18.52 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

两个相同的交易系统 (针对多头和空头仓位) 基于 NRTR 指标的信号，可以在一个 EA 内进行不同的配置。 为此目的，EA 的所有输入分为两大组:

  1. 如果它们的名字以 L 开头，则这些是用于管理多头持仓的输入;
  2. 如果它们的名字以 S 开头，则这些是用于管理空头持仓的输入;
//+----------------------------------------------+
//| EA 用于多头仓位的输入参数                      |
//+----------------------------------------------+
input uint    L_Magic=777;          //多头魔幻数字
input double  L_MM=0.1;             //多头每笔成交所占资金份额
input MarginMode L_MMMode=LOT;      //多头手数判定方法
//+----------------------------------------------+
//| EA 用于空头仓位的输入参数                      |
//+----------------------------------------------+
input uint    S_Magic=555;          //空头魔幻数字
input double  S_MM=0.1;             //空头每笔成交所占资金份额
input MarginMode S_MMMode=LOT;      //空头手数判定方法

这两个交易系统使用不同的魔幻数字，并且彼此完全独立。 真正的金融市场很少是对称的，因此通常情况下，同一交易系统必需针对多空行情采用绝对不同的参数。 对于方便设置 EA ，您最初应该只测试两个交易系统之一，使用相关开关禁用第二个交易系统。

input bool    L_PosOpen=true;       //允许多头入场
input bool    L_PosClose=true;      //允许多头平仓

设置完第一个系统后，您应该仅启用第二个系统并设置。

若要指标运行，指标 NRTR.ex5 必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

采用默认 EA 输入进行以下测试。 测试期间没有使用止损和止盈。

图例 1. 在图表中对称设置的交易示例。

图例 1. 在图表中对称设置的交易示例。

2016 全年 GBPJPY H4 的测试结果:

图例 2. 测试结果图表。

图例 2. 测试结果图表。

图例 3. 在图表中非对称设置的交易示例。

图例 3. 在图表中非对称设置的交易示例。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21183

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XPeriodCandle 指标是布林带的补充，基于烛条，如果烛条超出波带，则烛条用亮色指示。

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