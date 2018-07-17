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两个相同的交易系统 (针对多头和空头仓位) 基于 NRTR 指标的信号，可以在一个 EA 内进行不同的配置。 为此目的，EA 的所有输入分为两大组:
- 如果它们的名字以 L 开头，则这些是用于管理多头持仓的输入;
- 如果它们的名字以 S 开头，则这些是用于管理空头持仓的输入;
//+----------------------------------------------+ //| EA 用于多头仓位的输入参数 | //+----------------------------------------------+ input uint L_Magic=777; //多头魔幻数字 input double L_MM=0.1; //多头每笔成交所占资金份额 input MarginMode L_MMMode=LOT; //多头手数判定方法 //+----------------------------------------------+ //| EA 用于空头仓位的输入参数 | //+----------------------------------------------+ input uint S_Magic=555; //空头魔幻数字 input double S_MM=0.1; //空头每笔成交所占资金份额 input MarginMode S_MMMode=LOT; //空头手数判定方法
这两个交易系统使用不同的魔幻数字，并且彼此完全独立。 真正的金融市场很少是对称的，因此通常情况下，同一交易系统必需针对多空行情采用绝对不同的参数。 对于方便设置 EA ，您最初应该只测试两个交易系统之一，使用相关开关禁用第二个交易系统。
input bool L_PosOpen=true; //允许多头入场 input bool L_PosClose=true; //允许多头平仓
设置完第一个系统后，您应该仅启用第二个系统并设置。
若要指标运行，指标 NRTR.ex5 必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
采用默认 EA 输入进行以下测试。 测试期间没有使用止损和止盈。
图例 1. 在图表中对称设置的交易示例。
2016 全年 GBPJPY H4 的测试结果:
图例 2. 测试结果图表。
图例 3. 在图表中非对称设置的交易示例。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21183
XPeriodCandleSystem
XPeriodCandle 指标是布林带的补充，基于烛条，如果烛条超出波带，则烛条用亮色指示。Bear_Bulls_Power_Candle
基于 Bear_Bulls_Power 直方图的烛条图表，计算价格图表中时间序列的开盘价，最高价，最低价和收盘价。
Bear_Bulls_Power_Period_Candle
在每根柱线上按照指标设置中定义的周期，基于 Bear_Bulls_Power_Candle 指标计算合成日本烛台。Alexav D1 Profit GBPUSD
智能交易系统每次放置四笔不同止盈价位的仓位。 只要其中一笔触发止盈，其它持仓将被移动到盈亏平衡。