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XPeriodCandleSystem - MetaTrader 5脚本
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XPeriodCandle 指标是布林带的补充，基于烛条，如果烛条超出波带，则烛条用亮色指示。
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类。 文章 无需额外缓冲区进行平均价格序列的中间计算 中详描了如何使用它们。
图例 1. XPeriodCandleSystem
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21176
Bear_Bulls_Power_Candle
基于 Bear_Bulls_Power 直方图的烛条图表，计算价格图表中时间序列的开盘价，最高价，最低价和收盘价。ZPF
ZPF (零点推力) - 零点推力指标。 它显示出市场气氛。
Exp_NRTR_Duplex
两个相同的交易系统 (针对多头和空头仓位) 基于 NRTR 指标的信号，可以在一个 EA 内进行不同的配置。Bear_Bulls_Power_Period_Candle
在每根柱线上按照指标设置中定义的周期，基于 Bear_Bulls_Power_Candle 指标计算合成日本烛台。