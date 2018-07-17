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XPeriodCandleSystem - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
XPeriodCandleSystem.mq5 (28.47 KB) 预览
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XPeriodCandle 指标是布林带的补充，基于烛条，如果烛条超出波带，则烛条用亮色指示。

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类。 文章 无需额外缓冲区进行平均价格序列的中间计算 中详描了如何使用它们。

图例 1. XPeriodCandleSystem

图例 1. XPeriodCandleSystem

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21176

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基于 Bear_Bulls_Power 直方图的烛条图表，计算价格图表中时间序列的开盘价，最高价，最低价和收盘价。

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Exp_NRTR_Duplex Exp_NRTR_Duplex

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