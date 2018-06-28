Торговая система на сигналах индикатора CaudateXPeriodCandle с возможностью удержания позиций точно фиксированное время.

Трендовая торговая система Exp_XPeriodCandle_X2 построена на основе сигналов двух индикаторов: XPeriodCandle и XPeriodCandle_HTF.

Индикатор XPeriodCandle, дополненный полосами Боллинджера, построенной на их свечках, с индикацией захода свечек за пределы полос ярким цветом свеч.

Индикатор рассчитывает и показывает периоды большей или меньшей волатильности в отдельном окне.