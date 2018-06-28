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Индикаторы

AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1088
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud.ex5.

Рис.1. Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud_HTF

Рис.1. Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud_HTF

Exp_XPeriodCandle_X2 Exp_XPeriodCandle_X2

Трендовая торговая система Exp_XPeriodCandle_X2 построена на основе сигналов двух индикаторов: XPeriodCandle и XPeriodCandle_HTF.

Exp_CaudateXPeriodCandle_Tm_Plus Exp_CaudateXPeriodCandle_Tm_Plus

Торговая система на сигналах индикатора CaudateXPeriodCandle с возможностью удержания позиций точно фиксированное время.

XPeriodCandleSystem XPeriodCandleSystem

Индикатор XPeriodCandle, дополненный полосами Боллинджера, построенной на их свечках, с индикацией захода свечек за пределы полос ярким цветом свеч.

Jurik Volty Jurik Volty

Индикатор рассчитывает и показывает периоды большей или меньшей волатильности в отдельном окне.