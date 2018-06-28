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AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud.ex5.
Рис.1. Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud_HTF
Трендовая торговая система Exp_XPeriodCandle_X2 построена на основе сигналов двух индикаторов: XPeriodCandle и XPeriodCandle_HTF.Exp_CaudateXPeriodCandle_Tm_Plus
Торговая система на сигналах индикатора CaudateXPeriodCandle с возможностью удержания позиций точно фиксированное время.
Индикатор XPeriodCandle, дополненный полосами Боллинджера, построенной на их свечках, с индикацией захода свечек за пределы полос ярким цветом свеч.Jurik Volty
Индикатор рассчитывает и показывает периоды большей или меньшей волатильности в отдельном окне.