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Индикаторы

XPeriodCandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1566
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
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Синтетические японские свечи за период, определяемый в настройках индикатора, с расчетом на каждом баре и усреднением ценовых таймсерий, используемых в индикаторе.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Индикатор XPeriodCandle

Рис.1. Индикатор XPeriodCandle

PeriodCandle PeriodCandle

Синтетические японские свечи за период, определяемый в настройках индикатора, с расчетом на каждом баре.

BreakOut15 BreakOut15

Советник на двух индикаторах iMA (Moving Average, MA). В момент пересечения отступаем от цены на определенное расстояние и ожидаем потом пробитие полученного уровня.

CaudateXPeriodCandle CaudateXPeriodCandle

Синтетические японские свечи за период, определяемый в настройках индикатора, с расчетом на каждом баре, с усреднением ценовых таймсерий, используемых в индикаторе, и с выделением хвостатых свечей.

VAMA VAMA

Индикатор Velocity and Acceleration MA.