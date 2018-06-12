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XPeriodCandle - индикатор для MetaTrader 5
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Синтетические японские свечи за период, определяемый в настройках индикатора, с расчетом на каждом баре и усреднением ценовых таймсерий, используемых в индикаторе.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.
Рис.1. Индикатор XPeriodCandle
Синтетические японские свечи за период, определяемый в настройках индикатора, с расчетом на каждом баре.BreakOut15
Советник на двух индикаторах iMA (Moving Average, MA). В момент пересечения отступаем от цены на определенное расстояние и ожидаем потом пробитие полученного уровня.
Синтетические японские свечи за период, определяемый в настройках индикатора, с расчетом на каждом баре, с усреднением ценовых таймсерий, используемых в индикаторе, и с выделением хвостатых свечей.VAMA
Индикатор Velocity and Acceleration MA.