Трендовая торговая система Exp_XPeriodCandle_X2 построена на основе сигналов двух индикаторов XPeriodCandle. По первому индикатору определяется направление медленного тренда по цвету последней закрытой свечи индикатора, а по второму индикатору - момент совершения сделки, когда происходит изменение цвета свечи. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае соблюдения двух условий:

Сигналы быстрого и медленного трендов совпадают; Произошла смена направления быстрого тренда.





Входные параметры эксперта

sinput string Trade= "Управление торговлей" ; input double MM= 0.1 ; input MarginMode MMMode=LOT; input uint StopLoss_= 1000 ; input uint TakeProfit_= 2000 ; sinput string MustTrade= "Разрешения торговли" ; input int Deviation_= 10 ; input bool BuyPosOpen= true ; input bool SellPosOpen= true ; sinput string Filter= "ПАРАМЕТРЫ МЕДЛЕННОГО ТРЕНДА" ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H6 ; input uint Cperiod= 5 ; input Smooth_Method MA_SMethod=MODE_JJMA; input int MA_Length= 3 ; input int MA_Phase= 100 ; input uint SignalBar= 1 ; input bool BuyPosClose= true ; input bool SellPosClose= true ; sinput string Input= "ПАРАМЕТРЫ ВХОДА" ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_= PERIOD_M30 ; input uint Cperiod_= 5 ; input Smooth_Method MA_SMethod_=MODE_JJMA; input int MA_Length_= 3 ; input int MA_Phase_= 100 ; input uint SignalBar_= 1 ; input bool BuyPosClose_= false ; input bool SellPosClose_= false ;

Строковые переменные с текстом в коде входных параметров предназначены только для лучшего визуального отображения окна входных параметров эксперта.

Индикаторы XPeriodCandle_HTF в эксперте предназначены только для более удобной визуализации трендов в тестере стратегий, и в других режимах работы они не работают.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов XPeriodCandle.ex5 и XPeriodCandle_HTF.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Результаты тестирования за 2016 год на XAUUSD, медленный тренд на Daily, вход по быстрому тренду по H1:

Рис.1. Примеры сделок на графике





Рис. 2. График результатов тестирования