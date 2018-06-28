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Exp_XPeriodCandle_X2 - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Трендовая торговая система Exp_XPeriodCandle_X2 построена на основе сигналов двух индикаторов XPeriodCandle. По первому индикатору определяется направление медленного тренда по цвету последней закрытой свечи индикатора, а по второму индикатору - момент совершения сделки, когда происходит изменение цвета свечи. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае соблюдения двух условий:

  1. Сигналы быстрого и медленного трендов совпадают;
  2. Произошла смена направления быстрого тренда.


Входные параметры эксперта

//+-------------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора эксперта           |
//+-------------------------------------------------+
sinput string Trade="Управление торговлей";    //+============== УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ ==============+  
input double MM=0.1;              //Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке
input MarginMode MMMode=LOT;      //способ определения размера лота
input uint    StopLoss_=1000;     //стоплосс в пунктах
input uint    TakeProfit_=2000;   //тейкпрофит в пунктах
sinput string MustTrade="Разрешения торговли";    //+============== РАЗРЕШЕНИЯ ТОРГОВЛИ ==============+  
input int    Deviation_=10;       //макс. отклонение цены в пунктах
input bool   BuyPosOpen=true;     //Разрешение для входа в лонг
input bool   SellPosOpen=true;    //Разрешение для входа в шорт
//+-------------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора фильтра            |
//+-------------------------------------------------+
sinput string Filter="ПАРАМЕТРЫ МЕДЛЕННОГО ТРЕНДА";            //+============== ПАРАМЕТРЫ ТРЕНДА ==============+  
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6;                     //1 Период графика для тренда
input uint Cperiod=5;                                          // Период расчета свечей
input Smooth_Method MA_SMethod=MODE_JJMA;                      // Метод усреднения
input int MA_Length=3;                                         // глубина сглаживания                    
input int MA_Phase=100;                                        // параметр сглаживания,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input uint SignalBar=1;                                        // номер бара для получения сигнала входа
input bool   BuyPosClose=true;                                 // Разрешение для выхода из лонгов по тренду
input bool   SellPosClose=true;                                // Разрешение для выхода из шортов по тренду
//+-------------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора входа              |
//+-------------------------------------------------+
sinput string Input="ПАРАМЕТРЫ ВХОДА";                         //+=============== ПАРАМЕТРЫ ВХОДА ===============+  
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_M30;                   //2 Период графика для входа 
input uint Cperiod_=5;                                         // Период расчета свечей
input Smooth_Method MA_SMethod_=MODE_JJMA;                     // Метод усреднения
input int MA_Length_=3;                                        // глубина сглаживания                    
input int MA_Phase_=100;                                       // параметр сглаживания,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input uint SignalBar_=1;                                       // номер бара для получения сигнала входа
input bool   BuyPosClose_=false;                               // Разрешение для выхода из лонгов по сигналу
input bool   SellPosClose_=false;                              // Разрешение для выхода из шортов по сигналу
//+-------------------------------------------------+

Строковые переменные с текстом в коде входных параметров предназначены только для лучшего визуального отображения окна входных параметров эксперта.

Индикаторы XPeriodCandle_HTF в эксперте предназначены только для более удобной визуализации трендов в тестере стратегий, и в других режимах работы они не работают.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов XPeriodCandle.ex5 и XPeriodCandle_HTF.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Результаты тестирования за 2016 год на XAUUSD, медленный тренд на Daily, вход по быстрому тренду по H1:

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике


Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

Exp_CaudateXPeriodCandle_Tm_Plus Exp_CaudateXPeriodCandle_Tm_Plus

Торговая система на сигналах индикатора CaudateXPeriodCandle с возможностью удержания позиций точно фиксированное время.

Exp_XPeriodCandle Exp_XPeriodCandle

Торговая система на сигналах индикатора XPeriodCandle.

AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud_HTF AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud_HTF

Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

XPeriodCandleSystem XPeriodCandleSystem

Индикатор XPeriodCandle, дополненный полосами Боллинджера, построенной на их свечках, с индикацией захода свечек за пределы полос ярким цветом свеч.