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Bear_Bulls_Power_Candle - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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Bear_Bulls_Power_Candle.mq5 (17.9 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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基于 Bear_Bulls_Power 直方图的烛条图表，计算价格图表中时间序列的开盘价，最高价，最低价和收盘价。 增长的烛条以绿色构建，而下跌的烛条则是用红色的。 增长的烛条，若与之前的烛条相比，其收盘价增幅越高则越亮，而跌幅越大越暗淡。 下跌的烛条，若收盘价跌幅越大则红色越亮，而涨幅越高则红色越暗淡。

//+-----------------------------------+
//|   指标输入参数                     |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_; // 指标平滑方法
input uint Length1=12;                    // 指标平滑深度
input int Phase1=15;                      // 指标平滑参数
//---- 对于 JJMA 范围在 -100 ... +100 它影响过渡处理的的品质;
//---- 对于 VIDIA, 这是 CMO 周期，对于 AMA 来说，它是慢速移动平均线的周期
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // 最终指标平滑方法
input uint Length2 = 5;                   // 最终指标平滑深度
input int Phase2=15;                      // 最终指标平滑参数
//---- 对于 JJMA 范围在 -100 ... +100 它影响过渡处理的的品质;
//----对于 VIDIA, 这是 CMO 周期，对于 AMA 来说，它是慢速移动平均线的周期
input uint Range=10; // 初始烛条之间的最大间隙大小，不会在指标中显示
input int Shift=0;   // 水平位移的柱线数
//+-----------------------------------+

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类。 文章 无需额外缓冲区进行平均价格序列的中间计算 中详描了如何使用它们。

图例 1. Bear_Bulls_Power_Candle

图例 1. Bear_Bulls_Power_Candle

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21174

ZPF ZPF

ZPF (零点推力) - 零点推力指标。 它显示出市场气氛。

XMA XMA

XMA (数字自适应移动平均线) 指标是一条数字自适应移动平均线 XMA。 它使用数字滤波器计算移动平均值。

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XPeriodCandle 指标是布林带的补充，基于烛条，如果烛条超出波带，则烛条用亮色指示。

Exp_NRTR_Duplex Exp_NRTR_Duplex

两个相同的交易系统 (针对多头和空头仓位) 基于 NRTR 指标的信号，可以在一个 EA 内进行不同的配置。