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Bear_Bulls_Power_Candle - MetaTrader 5脚本
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基于 Bear_Bulls_Power 直方图的烛条图表，计算价格图表中时间序列的开盘价，最高价，最低价和收盘价。 增长的烛条以绿色构建，而下跌的烛条则是用红色的。 增长的烛条，若与之前的烛条相比，其收盘价增幅越高则越亮，而跌幅越大越暗淡。 下跌的烛条，若收盘价跌幅越大则红色越亮，而涨幅越高则红色越暗淡。
//+-----------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_; // 指标平滑方法 input uint Length1=12; // 指标平滑深度 input int Phase1=15; // 指标平滑参数 //---- 对于 JJMA 范围在 -100 ... +100 它影响过渡处理的的品质; //---- 对于 VIDIA, 这是 CMO 周期，对于 AMA 来说，它是慢速移动平均线的周期 input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // 最终指标平滑方法 input uint Length2 = 5; // 最终指标平滑深度 input int Phase2=15; // 最终指标平滑参数 //---- 对于 JJMA 范围在 -100 ... +100 它影响过渡处理的的品质; //----对于 VIDIA, 这是 CMO 周期，对于 AMA 来说，它是慢速移动平均线的周期 input uint Range=10; // 初始烛条之间的最大间隙大小，不会在指标中显示 input int Shift=0; // 水平位移的柱线数 //+-----------------------------------+
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类。 文章 无需额外缓冲区进行平均价格序列的中间计算 中详描了如何使用它们。
图例 1. Bear_Bulls_Power_Candle
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21174
XPeriodCandleSystem
XPeriodCandle 指标是布林带的补充，基于烛条，如果烛条超出波带，则烛条用亮色指示。Exp_NRTR_Duplex
两个相同的交易系统 (针对多头和空头仓位) 基于 NRTR 指标的信号，可以在一个 EA 内进行不同的配置。