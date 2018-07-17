基于 Bear_Bulls_Power 直方图的烛条图表，计算价格图表中时间序列的开盘价，最高价，最低价和收盘价。 增长的烛条以绿色构建，而下跌的烛条则是用红色的。 增长的烛条，若与之前的烛条相比，其收盘价增幅越高则越亮，而跌幅越大越暗淡。 下跌的烛条，若收盘价跌幅越大则红色越亮，而涨幅越高则红色越暗淡。

input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_; input uint Length1= 12 ; input int Phase1= 15 ; input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; input uint Length2 = 5 ; input int Phase2= 15 ; input uint Range= 10 ; input int Shift= 0 ;

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类。 文章 无需额外缓冲区进行平均价格序列的中间计算 中详描了如何使用它们。

图例 1. Bear_Bulls_Power_Candle