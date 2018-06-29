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Ang_Zad_C_Hist - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: ANG3110
Гистограмма, построенная на разности между основной и сигнальной линиями индикатора Ang_Zad_C в пунктах ценового графика.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input double ki=4.000001; // Коэффициент усреднения индикатора input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;//ценовая константа input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Рис.1. Ang_Zad_C_Hist
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