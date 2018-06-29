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Индикаторы

Ang_Zad_C_Hist - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1434
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: ANG3110

Гистограмма, построенная на разности между основной и сигнальной линиями индикатора Ang_Zad_C в пунктах ценового графика.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input double ki=4.000001;  // Коэффициент усреднения индикатора 
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;//ценовая константа
input int Shift=0;         // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах

Рис.1. Ang_Zad_C_Hist

Рис.1. Ang_Zad_C_Hist

Exp_BykovTrend_ColorX2MA Exp_BykovTrend_ColorX2MA

Две независимых торговых системы - с использованием индикаторов BykovTrend_V2 и ColorX2MA в одном эксперте.

Bear_Bulls_Power_Period_Candle Bear_Bulls_Power_Period_Candle

Синтетические японские свечи за период, определяемый в настройках индикатора, с расчетом на каждом баре, построенные на свечках индикатора Bear_Bulls_Power_Candle.

Ang_Zad_C_Hist_Candle Ang_Zad_C_Hist_Candle

Свечной график, построенный на гистограммах Ang_Zad_C_Hist, рассчитанных на таймсериях Open, High, Low и Close ценового графика.

Hangseng Trader Hangseng Trader

Торговая система на основе объекта "Линии Фибоначчи" (OBJ_FIBO) и индикатора "Resistance & Support"