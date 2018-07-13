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真实作者: ANG3110
直方图柱线基于 Ang_Zad_C 指标主线和信号线之间的差值，以价格图表的点数为单位。
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入 | //+----------------------------------------------+ input double ki=4.000001; // 指标平滑比率 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;//价格类型常数 input int Shift=0; // 指标水平位移的柱线数
图例 1. Ang_Zad_C_Hist
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21153
Ang_Zad_C
含主线和信号线的趋势跟踪指标，绘制为彩色云。AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud_HTF
AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud 指标，其输入参数中有时间帧选项。
Hangseng Trader
一套基于斐波那契线 (OBJ_FIBO) 对象和阻力与支撑指标的交易系统区域 MACD
MACD 指标 的非正统方法: EA 计算指标在零线上方和下方显示的区域。