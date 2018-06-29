Свечной график, построенный на гистограммах Ang_Zad_C_Hist, рассчитанных на таймсериях Open, High, Low и Close ценового графика. Растущие свечи синих цветов, падающие розовых. Растущие свечи, цены закрытия которых выросли по отношению к предыдущим свечкам, имеют яркую окраску, для падающих цен закрытия окраска бледная. Для падающих свечей с падающими ценами закрытия окраска ярко розовая, с растущими - бледно-розовая.

input double ki= 4.000001 ; input int Shift= 0 ;

Рис.1. Ang_Zad_C_Hist_Candle