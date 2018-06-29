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Индикаторы

Ang_Zad_C_Hist_Candle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1865
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Свечной график, построенный на гистограммах Ang_Zad_C_Hist, рассчитанных на таймсериях Open, High, Low и Close ценового графика. Растущие свечи синих цветов, падающие розовых. Растущие свечи, цены закрытия которых выросли по отношению к предыдущим свечкам, имеют яркую окраску, для падающих цен закрытия окраска бледная. Для падающих свечей с падающими ценами закрытия окраска ярко розовая, с растущими - бледно-розовая.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input double ki=4.000001;  // Коэффициент усреднения индикатора 
input int Shift=0;         // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах

Рис.1. Ang_Zad_C_Hist_Candle

Рис.1. Ang_Zad_C_Hist_Candle

Ang_Zad_C_Hist Ang_Zad_C_Hist

Гистограмма, построенная на разности между основной и сигнальной линиями индикатора Ang_Zad_C в пунктах ценового графика.

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