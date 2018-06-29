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Ang_Zad_C_Hist_Candle - индикатор для MetaTrader 5
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Свечной график, построенный на гистограммах Ang_Zad_C_Hist, рассчитанных на таймсериях Open, High, Low и Close ценового графика. Растущие свечи синих цветов, падающие розовых. Растущие свечи, цены закрытия которых выросли по отношению к предыдущим свечкам, имеют яркую окраску, для падающих цен закрытия окраска бледная. Для падающих свечей с падающими ценами закрытия окраска ярко розовая, с растущими - бледно-розовая.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input double ki=4.000001; // Коэффициент усреднения индикатора input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Рис.1. Ang_Zad_C_Hist_Candle
Гистограмма, построенная на разности между основной и сигнальной линиями индикатора Ang_Zad_C в пунктах ценового графика.Exp_BykovTrend_ColorX2MA
Две независимых торговых системы - с использованием индикаторов BykovTrend_V2 и ColorX2MA в одном эксперте.
Торговая система на основе объекта "Линии Фибоначчи" (OBJ_FIBO) и индикатора "Resistance & Support"Area MACD
Необычный подход к индикатору MACD: советник считает площадь индикатора отображаемую над и под нулевой линией.