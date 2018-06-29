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Exp_BykovTrend_ColorX2MA - эксперт для MetaTrader 5
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Две независимых торговых системы с использованием индикаторов BykovTrend_V2 и ColorX2MA в одном эксперте. Сигналы на совершение сделок торговыми системами формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение тренда, отображаемое сменой цвета любого из этих, двух индикаторов.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов BykovTrend_V2.ex5 и ColorX2MA.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2016 год на USDJPY H6:
Рис. 2. График результатов тестирования
Синтетические японские свечи за период, определяемый в настройках индикатора, с расчетом на каждом баре, построенные на свечках индикатора Bear_Bulls_Power_Candle.XPeriodCandle_main_HTF
Индикатор XPeriodCandle_main с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Гистограмма, построенная на разности между основной и сигнальной линиями индикатора Ang_Zad_C в пунктах ценового графика.Ang_Zad_C_Hist_Candle
Свечной график, построенный на гистограммах Ang_Zad_C_Hist, рассчитанных на таймсериях Open, High, Low и Close ценового графика.