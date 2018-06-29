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Exp_BykovTrend_ColorX2MA - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1810
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Две независимых торговых системы с использованием индикаторов BykovTrend_V2 и ColorX2MA в одном эксперте. Сигналы на совершение сделок торговыми системами формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение тренда, отображаемое сменой цвета любого из этих, двух индикаторов.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов BykovTrend_V2.ex5 и ColorX2MA.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2016 год на USDJPY H6:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

Bear_Bulls_Power_Period_Candle Bear_Bulls_Power_Period_Candle

Синтетические японские свечи за период, определяемый в настройках индикатора, с расчетом на каждом баре, построенные на свечках индикатора Bear_Bulls_Power_Candle.

XPeriodCandle_main_HTF XPeriodCandle_main_HTF

Индикатор XPeriodCandle_main с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Ang_Zad_C_Hist Ang_Zad_C_Hist

Гистограмма, построенная на разности между основной и сигнальной линиями индикатора Ang_Zad_C в пунктах ценового графика.

Ang_Zad_C_Hist_Candle Ang_Zad_C_Hist_Candle

Свечной график, построенный на гистограммах Ang_Zad_C_Hist, рассчитанных на таймсериях Open, High, Low и Close ценового графика.