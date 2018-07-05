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Hangseng Trader - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Risdyanto Risdyanto.
Автор MQL5-кода: barabashkakvn.
Используется индикатор Resistance & Support:
Советник работает в двух таймфреймах: на текущем таймфрейме строится индикатор "Resistance & Support", а объект "Линии Фибоначчи" (OBJ_FIBO) строится по High и Low c дневного таймфрейма, параметр "Number of DAUY bars for finding support and resistance levels" равен "1":
Входные параметры
- Lots - объём позиции
- Trailing Stop (in pips) - трейлинг
- Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга
- Number of DAUY bars for finding support and resistance levels - количество дней для расчёта фибо
- MA: averaging period - период усреднения Moving Average
- MA: horizontal shift - смещение по горизонтале Moving Average
- MA: smoothing type - тип усреднения Moving Average
- MA: type of price - тип цены на основе которой рассчитывается индикатор Moving Average
- magic number - уникальный идентификатор эксперта
Пример запуска на EURUSD,M15:
Свечной график, построенный на гистограммах Ang_Zad_C_Hist, рассчитанных на таймсериях Open, High, Low и Close ценового графика.Ang_Zad_C_Hist
Гистограмма, построенная на разности между основной и сигнальной линиями индикатора Ang_Zad_C в пунктах ценового графика.
Необычный подход к индикатору MACD: советник считает площадь индикатора отображаемую над и под нулевой линией.Candle shadows v1
Анализ размера свечи и тени свечи. В OnTradeTransaction отлавливаем открытие (DEAL_ENTRY_IN) и закрытие позиций (DEAL_ENTRY_OUT), а также закрытие по Stop loss (DEAL_REASON_SL).