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Советники

Hangseng Trader - эксперт для MetaTrader 5

aristrader | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2179
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеиRisdyanto Risdyanto.

Автор MQL5-кодаbarabashkakvn.

Используется индикатор Resistance & Support:

Resistance & Support


Советник работает в двух таймфреймах: на текущем таймфрейме строится индикатор "Resistance & Support", а объект "Линии Фибоначчи" (OBJ_FIBO) строится по High и Low c дневного таймфрейма, параметр "Number of DAUY bars for finding support and resistance levels" равен "1":

Hangseng Trader


Входные параметры

  • Lots - объём позиции
  • Trailing Stop (in pips) - трейлинг
  • Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга
  • Number of DAUY bars for finding support and resistance levels - количество дней для расчёта фибо
  • MA: averaging period - период усреднения Moving Average
  • MA: horizontal shift - смещение по горизонтале Moving Average
  • MA: smoothing type - тип усреднения Moving Average
  • MA: type of price - тип цены на основе которой рассчитывается индикатор  Moving Average
  • magic number - уникальный идентификатор эксперта


Пример запуска на EURUSD,M15:

Hangseng Trader Test

Ang_Zad_C_Hist_Candle Ang_Zad_C_Hist_Candle

Свечной график, построенный на гистограммах Ang_Zad_C_Hist, рассчитанных на таймсериях Open, High, Low и Close ценового графика.

Ang_Zad_C_Hist Ang_Zad_C_Hist

Гистограмма, построенная на разности между основной и сигнальной линиями индикатора Ang_Zad_C в пунктах ценового графика.

Area MACD Area MACD

Необычный подход к индикатору MACD: советник считает площадь индикатора отображаемую над и под нулевой линией.

Candle shadows v1 Candle shadows v1

Анализ размера свечи и тени свечи. В OnTradeTransaction отлавливаем открытие (DEAL_ENTRY_IN) и закрытие позиций (DEAL_ENTRY_OUT), а также закрытие по Stop loss (DEAL_REASON_SL).