Hangseng Trader

Автор идеи: Risdyanto Risdyanto.

Автор MQL5-кода: barabashkakvn.

Используется индикатор Resistance & Support:





Советник работает в двух таймфреймах: на текущем таймфрейме строится индикатор "Resistance & Support", а объект "Линии Фибоначчи" (OBJ_FIBO) строится по High и Low c дневного таймфрейма, параметр "Number of DAUY bars for finding support and resistance levels" равен "1":





Входные параметры

Lots - объём позиции

Trailing Stop (in pips) - трейлинг

Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга

Number of DAUY bars for finding support and resistance levels - количество дней для расчёта фибо

MA: averaging period - период усреднения Moving Average

MA: horizontal shift - смещение по горизонтале Moving Average

MA: smoothing type - тип усреднения Moving Average

MA: type of price - тип цены на основе которой рассчитывается индикатор Moving Average

magic number - уникальный идентификатор эксперта





Пример запуска на EURUSD,M15: