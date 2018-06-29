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Bear_Bulls_Power_Period_Candle - индикатор для MetaTrader 5
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Синтетические японские свечи за период, определяемый в настройках индикатора, с расчетом на каждом баре, построенные на свечках индикатора Bear_Bulls_Power_Candle.
Растущие свечи зеленых цветов, падающие красных. Растущие свечи, цены закрытия которых выросли по отношению к предыдущим свечкам, имеют яркую окраску. Для падающих цен закрытия окраска бледная. Для падающих свечей с падающими ценами закрытия окраска ярко красная, с растущими - бледно-красная.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.
Рис.1. Bear_Bulls_Power_Period_Candle
Индикатор XPeriodCandle_main с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit_HTF
Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Две независимых торговых системы - с использованием индикаторов BykovTrend_V2 и ColorX2MA в одном эксперте.Ang_Zad_C_Hist
Гистограмма, построенная на разности между основной и сигнальной линиями индикатора Ang_Zad_C в пунктах ценового графика.