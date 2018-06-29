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Индикаторы

Bear_Bulls_Power_Period_Candle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1815
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Синтетические японские свечи за период, определяемый в настройках индикатора, с расчетом на каждом баре, построенные на свечках индикатора Bear_Bulls_Power_Candle.

Растущие свечи зеленых цветов, падающие красных. Растущие свечи, цены закрытия которых выросли по отношению к предыдущим свечкам, имеют яркую окраску. Для падающих цен закрытия окраска бледная. Для падающих свечей с падающими ценами закрытия окраска ярко красная, с растущими - бледно-красная.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Bear_Bulls_Power_Period_Candle

Рис.1. Bear_Bulls_Power_Period_Candle

XPeriodCandle_main_HTF XPeriodCandle_main_HTF

Индикатор XPeriodCandle_main с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit_HTF AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit_HTF

Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Exp_BykovTrend_ColorX2MA Exp_BykovTrend_ColorX2MA

Две независимых торговых системы - с использованием индикаторов BykovTrend_V2 и ColorX2MA в одном эксперте.

Ang_Zad_C_Hist Ang_Zad_C_Hist

Гистограмма, построенная на разности между основной и сигнальной линиями индикатора Ang_Zad_C в пунктах ценового графика.