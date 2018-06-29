Синтетические японские свечи за период, определяемый в настройках индикатора, с расчетом на каждом баре, построенные на свечках индикатора Bear_Bulls_Power_Candle.

Растущие свечи зеленых цветов, падающие красных. Растущие свечи, цены закрытия которых выросли по отношению к предыдущим свечкам, имеют яркую окраску. Для падающих цен закрытия окраска бледная. Для падающих свечей с падающими ценами закрытия окраска ярко красная, с растущими - бледно-красная.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Bear_Bulls_Power_Period_Candle