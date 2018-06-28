Индикатор, отрисовывающий размеры свечек XPeriodCandle в пунктах.

Свечки, размер тела которых увеличивается по тренду, отрисовываются яркими тонами. Свечки, размер тела которых уменьшается по тренду, отрисовываются бледными тонами.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Индикатор XPeriodCandleRange