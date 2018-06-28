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XPeriodCandleRange - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор, отрисовывающий размеры свечек XPeriodCandle в пунктах.
Свечки, размер тела которых увеличивается по тренду, отрисовываются яркими тонами. Свечки, размер тела которых уменьшается по тренду, отрисовываются бледными тонами.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.
Рис.1. Индикатор XPeriodCandleRange
Три канала Боллинджера, построенные на одном мувинге AbsolutelyNoLagLwma, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни Боллинджера на требуемое количество порядков.CaudateXPeriodCandleRange_HTF
Индикатор PCaudateXPeriodCandleRange с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор XPeriodCandle в основном окне графика.Exp_XPeriodCandle
Торговая система на сигналах индикатора XPeriodCandle.