请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
XPeriodCandleRange_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1033
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
Rj_SlidingRange 通道指标，可以将指标的等级四舍五入到所需的位数。 要舍入的位数由指标的输入变量 Digit 定义
input uint Digit=3; //舍入位数
图例 1. 指标 Rj_SlidingRangeRj_Digit
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21141
XPeriodCandleRange
一款以点数为单位绘制 XPeriodCandle 烛条的指标。AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit_HTF
AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit 指标，输入参数中有时间帧选项
XPeriodCandle_main
在主图表中 XPeriodCandle 指标Exp_XPeriodCandle_X2
趋势跟踪交易系统 Exp_XPeriodCandle_X2 基于两个指标的信号: XPeriodCandle 和 XPeriodCandle_HTF。