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XPeriodCandleRange_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
XPeriodCandleRange.mq5 (18.96 KB) 预览
XPeriodCandleRange_HTF.mq5 (19.84 KB) 预览
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Rj_SlidingRange 通道指标，可以将指标的等级四舍五入到所需的位数。 要舍入的位数由指标的输入变量 Digit 定义

input uint Digit=3; //舍入位数

图例 1. 指标 Rj_SlidingRangeRj_Digit

图例 1. 指标 Rj_SlidingRangeRj_Digit

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21141

XPeriodCandleRange XPeriodCandleRange

一款以点数为单位绘制 XPeriodCandle 烛条的指标。

AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit_HTF AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit_HTF

AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit 指标，输入参数中有时间帧选项

XPeriodCandle_main XPeriodCandle_main

在主图表中 XPeriodCandle 指标

Exp_XPeriodCandle_X2 Exp_XPeriodCandle_X2

趋势跟踪交易系统 Exp_XPeriodCandle_X2 基于两个指标的信号: XPeriodCandle 和 XPeriodCandle_HTF。