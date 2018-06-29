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XPeriodCandle_main_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XPeriodCandle_main с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XPeriodCandle_main.ex5.
Рис.1. Индикатор XPeriodCandle_main_HTF
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