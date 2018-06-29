Индикатор XPeriodCandleRange с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Синтетические японские свечи за период, определяемый в настройках индикатора, с расчетом на каждом баре, построенные на свечках индикатора Bear_Bulls_Power_Candle.

Две независимых торговых системы - с использованием индикаторов BykovTrend_V2 и ColorX2MA в одном эксперте.