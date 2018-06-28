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AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit - индикатор для MetaTrader 5
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Три канала Боллинджера, построенные на одном мувинге AbsolutelyNoLagLwma, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни Боллинджера на требуемое количество порядков. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit:
input uint Digit=2; //количество разрядов округления
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.
Рис.1. Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit
Рис.2. Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit
Индикатор PCaudateXPeriodCandleRange с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Pivotal Points
Опорные точки, в соответствии со статьей Джейми Сеттеля "Trading FX Like Jesse Livermore Traded Stocks", опубликованной в марте 2009 в журнале SFO Magazine.
Индикатор, отрисовывающий размеры свечек XPeriodCandle в пунктах.XPeriodCandle_main
Индикатор XPeriodCandle в основном окне графика.