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Индикаторы

AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Три канала Боллинджера, построенные на одном мувинге AbsolutelyNoLagLwma, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни Боллинджера на требуемое количество порядков. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit:

input uint Digit=2; //количество разрядов округления

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit

Рис.1. Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit


Рис.2. Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit

Рис.2. Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit

CaudateXPeriodCandleRange_HTF CaudateXPeriodCandleRange_HTF

Индикатор PCaudateXPeriodCandleRange с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Pivotal Points Pivotal Points

Опорные точки, в соответствии со статьей Джейми Сеттеля "Trading FX Like Jesse Livermore Traded Stocks", опубликованной в марте 2009 в журнале SFO Magazine.

XPeriodCandleRange XPeriodCandleRange

Индикатор, отрисовывающий размеры свечек XPeriodCandle в пунктах.

XPeriodCandle_main XPeriodCandle_main

Индикатор XPeriodCandle в основном окне графика.