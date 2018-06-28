Три канала Боллинджера, построенные на одном мувинге AbsolutelyNoLagLwma, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни Боллинджера на требуемое количество порядков. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit:

input uint Digit= 2 ;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit





Рис.2. Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit