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AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit 指标在输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表时间帧

若要指标运行，指标 AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit.ex5 必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例 1. 指标 AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit_HTF

图例 1. 指标 AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21139

AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit

三个布林带通道基于一条 AbsolutelyNoLagLwma 均线，绘制为彩色云，最后一个数值显示为价格标签，并可将布林带等级舍入到所需的位数。

CaudateXPeriodCandleRange_HTF CaudateXPeriodCandleRange_HTF

PCaudateXPeriodCandleRange 指标，其输入参数中有时间帧选项。

XPeriodCandleRange XPeriodCandleRange

一款以点数为单位绘制 XPeriodCandle 烛条的指标。

XPeriodCandleRange_HTF XPeriodCandleRange_HTF

XPeriodCandleRange 指标，输入参数中有时间帧选项