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CaudateXPeriodCandleRange_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор CaudateXPeriodCandleRange с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора CaudateXPeriodCandleRange.ex5.
Рис.1. Индикатор CaudateXPeriodCandleRange_HTF
Опорные точки, в соответствии со статьей Джейми Сеттеля "Trading FX Like Jesse Livermore Traded Stocks", опубликованной в марте 2009 в журнале SFO Magazine.CaudateCandle_HTF
Индикатор CaudateCandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Три канала Боллинджера, построенные на одном мувинге AbsolutelyNoLagLwma, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни Боллинджера на требуемое количество порядков.XPeriodCandleRange
Индикатор, отрисовывающий размеры свечек XPeriodCandle в пунктах.