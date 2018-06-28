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Индикаторы

CaudateXPeriodCandleRange_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1130
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор CaudateXPeriodCandleRange с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора CaudateXPeriodCandleRange.ex5.

Рис.1. Индикатор CaudateXPeriodCandleRange_HTF

Рис.1. Индикатор CaudateXPeriodCandleRange_HTF

Pivotal Points Pivotal Points

Опорные точки, в соответствии со статьей Джейми Сеттеля "Trading FX Like Jesse Livermore Traded Stocks", опубликованной в марте 2009 в журнале SFO Magazine.

CaudateCandle_HTF CaudateCandle_HTF

Индикатор CaudateCandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit

Три канала Боллинджера, построенные на одном мувинге AbsolutelyNoLagLwma, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни Боллинджера на требуемое количество порядков.

XPeriodCandleRange XPeriodCandleRange

Индикатор, отрисовывающий размеры свечек XPeriodCandle в пунктах.