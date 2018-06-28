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CaudateCandle_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор CaudateCandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора CaudateCandle.ex5.
Рис.1. Индикатор CaudateCandle_HTF
XPeriodCandle_HTF
Индикатор XPeriodCandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Test_values_print
Простой включаемый файл для вывода на печать значений переменных и их имен.
Pivotal Points
Опорные точки, в соответствии со статьей Джейми Сеттеля "Trading FX Like Jesse Livermore Traded Stocks", опубликованной в марте 2009 в журнале SFO Magazine.CaudateXPeriodCandleRange_HTF
Индикатор PCaudateXPeriodCandleRange с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.