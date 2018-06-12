Индикатор CaudateXPeriodCandle в основном окне графика с отображением пометок цветными точками только хвостатых свечей типа "Молоток" и "Перевёрнутый молоток".

В этой версии индикатора ADX используется иной способ отображения, чтобы максимально упростить его. Значения ADX теперь легко сравнивать со значимыми уровнями, их цвет и гистограмма ясно указывают на тренд. Таким образом становится проще следовать за трендом.