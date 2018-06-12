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CaudateXPeriodCandleRange - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор, отрисовывающий размеры свечек CaudateXPeriodCandle в пунктах.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.
Рис.1. Индикатор CaudateXPeriodCandleRange
Индикатор CaudateXPeriodCandle в основном окне графикаExFractals
Советник на базе iFractals (Fractals) и пользовательского индикатора ExVol.
Индикатор CaudateXPeriodCandle в основном окне графика с отображением пометок цветными точками только хвостатых свечей типа "Молоток" и "Перевёрнутый молоток".Advanced ADX
В этой версии индикатора ADX используется иной способ отображения, чтобы максимально упростить его. Значения ADX теперь легко сравнивать со значимыми уровнями, их цвет и гистограмма ясно указывают на тренд. Таким образом становится проще следовать за трендом.