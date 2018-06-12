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Индикаторы

CaudateXPeriodCandleRange - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1673
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор, отрисовывающий размеры свечек CaudateXPeriodCandle в пунктах.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Индикатор CaudateXPeriodCandleRange

Рис.1. Индикатор CaudateXPeriodCandleRange

CaudateXPeriodCandle_main CaudateXPeriodCandle_main

Индикатор CaudateXPeriodCandle в основном окне графика

ExFractals ExFractals

Советник на базе iFractals (Fractals) и пользовательского индикатора ExVol.

CaudateXPeriodCandle_main_Arrow CaudateXPeriodCandle_main_Arrow

Индикатор CaudateXPeriodCandle в основном окне графика с отображением пометок цветными точками только хвостатых свечей типа "Молоток" и "Перевёрнутый молоток".

Advanced ADX Advanced ADX

В этой версии индикатора ADX используется иной способ отображения, чтобы максимально упростить его. Значения ADX теперь легко сравнивать со значимыми уровнями, их цвет и гистограмма ясно указывают на тренд. Таким образом становится проще следовать за трендом.