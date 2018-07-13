三个布林带通道基于一条 AbsolutelyNoLagLwma 均线，绘制为彩色云，最后一个数值显示为价格标签，并可将布林带等级舍入到所需的位数。

AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit 指标，输入参数中有时间帧选项