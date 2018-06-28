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Индикаторы

Pivotal Points - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(27)
Опубликован:
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Индикатор "Опорные точки", разработанный в соответствии со статьей Джейми Сеттеля "Trading FX Like Jesse Livermore Traded Stocks", опубликованной в марте 2009 в журнале SFO Magazine.

Стратегия Ливермора была основана на том, что он назвал "опорными точками". Большинство трейдеров на сегодняшний день знают о точках разворота. Многие используют их бесчисленные формы для определения уровней поддержки и сопротивления, которые помогают открывать или закрывать сделки. Ливермор был если не первым, то одним из первых трейдеров, обратившихся к концепции опорных точек.

Он определял опорные точки как дни, в которых торговались крупные объемы. После продолжительного тренда значительное увеличение объемов становится ключевым сигналом о том, что рыночное движение подходит к концу. Вместо того, чтобы немедленно выйти из позиции, мы ждем разворота рынка и подтверждения того, что мы действительно дождались точки разворота. В конце тренда по достижении точки разворота может произойти крупный скачок цены вверх или ее паническое падение.

Однако не за всеми опорными точками следуют развороты. Большие объемы часто говорят не только об окончании тренда, но и о его стабилизации. Взгляните на график актива и убедитесь в этом сами. Например, если возникает большой объем торгов и рынок не переворачивается прямо сейчас (или сразу же отскакивает), тогда может возникнуть опорная точка продолжения тренда. Когда это происходит, Ливермор наращивает позицию или даже открывает ее.

Поскольку расчет зависит от ATR (Average True Range), параметры индикатора просты:

  • Период на истории, за который определяется максимальное значение ATR (nnn баров).
  • Период используемого ATR (Average True range).

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21184

CaudateCandle_HTF CaudateCandle_HTF

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XPeriodCandle_HTF XPeriodCandle_HTF

Индикатор XPeriodCandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

CaudateXPeriodCandleRange_HTF CaudateXPeriodCandleRange_HTF

Индикатор PCaudateXPeriodCandleRange с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit AbsolutelyNoLagLwma_BBx7_Cloud_Digit

Три канала Боллинджера, построенные на одном мувинге AbsolutelyNoLagLwma, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни Боллинджера на требуемое количество порядков.