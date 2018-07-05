Необычный подход к индикатору MACD: советник считает площадь индикатора отображаемую над и под нулевой линией.

В зависимости от параметра "Reverse signal" будут открываться или BUY или SELL позиции.

Входные параметры:

Stop Loss (in pips) - стоп лосс

Take Profit (in pips) - тейк профит

Trailing Stop (in pips) - трейлинг

Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга

Lots (or "Lots">0 and "Risk"==0 or "Lots"==0 and "Risk">0) - объём позиции задаётся вручную

Risk (or "Lots">0 and "Risk"==0 or "Lots"==0 and "Risk">0) - объём позиции рассчитывается динамически

Number of bars to search for the area of the indicators - количество баров, на которых считается площадь индикатора

Reverse signal

//--- Параметры MACD

period for Fast average calculation

period for Slow average calculation

period for their difference averaging

type of price

Влияние способа расчёта лота: постоянный лот или динамический

Рис. 1. Лот постоянный

Рис. 2. Лот динамический