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Area MACD - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
1924
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Необычный подход к индикатору MACD: советник считает площадь индикатора отображаемую над и под нулевой линией.

В зависимости от параметра "Reverse signal" будут открываться или BUY или SELL позиции.

Входные параметры:

  • Stop Loss (in pips) - стоп лосс
  • Take Profit (in pips) - тейк профит
  • Trailing Stop (in pips) - трейлинг
  • Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга
  • Lots (or "Lots">0 and "Risk"==0 or "Lots"==0 and "Risk">0) - объём позиции задаётся вручную
  • Risk (or "Lots">0 and "Risk"==0 or "Lots"==0 and "Risk">0) - объём позиции рассчитывается динамически
  • Number of bars to search for the area of the indicators - количество баров, на которых считается площадь индикатора
  • Reverse signal

//--- Параметры MACD

  • period for Fast average calculation
  • period for Slow average calculation
  • period for their difference averaging
  • type of price

Влияние способа расчёта лота: постоянный лот или динамический

Area MACD Lot

Рис. 1. Лот постоянный

Area MACD Risk

Рис. 2. Лот динамический

Hangseng Trader Hangseng Trader

Торговая система на основе объекта "Линии Фибоначчи" (OBJ_FIBO) и индикатора "Resistance & Support"

Ang_Zad_C_Hist_Candle Ang_Zad_C_Hist_Candle

Свечной график, построенный на гистограммах Ang_Zad_C_Hist, рассчитанных на таймсериях Open, High, Low и Close ценового графика.

Candle shadows v1 Candle shadows v1

Анализ размера свечи и тени свечи. В OnTradeTransaction отлавливаем открытие (DEAL_ENTRY_IN) и закрытие позиций (DEAL_ENTRY_OUT), а также закрытие по Stop loss (DEAL_REASON_SL).

VR Atr pro Lite MT5 VR Atr pro Lite MT5

Индикатор Atr Lite, рассчитывает средний ход цены