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Area MACD - эксперт для MetaTrader 5
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Необычный подход к индикатору MACD: советник считает площадь индикатора отображаемую над и под нулевой линией.
В зависимости от параметра "Reverse signal" будут открываться или BUY или SELL позиции.
Входные параметры:
- Stop Loss (in pips) - стоп лосс
- Take Profit (in pips) - тейк профит
- Trailing Stop (in pips) - трейлинг
- Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга
- Lots (or "Lots">0 and "Risk"==0 or "Lots"==0 and "Risk">0) - объём позиции задаётся вручную
- Risk (or "Lots">0 and "Risk"==0 or "Lots"==0 and "Risk">0) - объём позиции рассчитывается динамически
- Number of bars to search for the area of the indicators - количество баров, на которых считается площадь индикатора
- Reverse signal
//--- Параметры MACD
- period for Fast average calculation
- period for Slow average calculation
- period for their difference averaging
- type of price
Влияние способа расчёта лота: постоянный лот или динамический
Рис. 1. Лот постоянный
Рис. 2. Лот динамический
Торговая система на основе объекта "Линии Фибоначчи" (OBJ_FIBO) и индикатора "Resistance & Support"Ang_Zad_C_Hist_Candle
Свечной график, построенный на гистограммах Ang_Zad_C_Hist, рассчитанных на таймсериях Open, High, Low и Close ценового графика.
Анализ размера свечи и тени свечи. В OnTradeTransaction отлавливаем открытие (DEAL_ENTRY_IN) и закрытие позиций (DEAL_ENTRY_OUT), а также закрытие по Stop loss (DEAL_REASON_SL).VR Atr pro Lite MT5
Индикатор Atr Lite, рассчитывает средний ход цены