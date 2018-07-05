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Candle shadows v1 - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Влад.
Автор MQL5-кода: barabashkakvn.
Советник ждёт когда размер свечи течении "The position can be opened within N minutes" минут станет больше или равен "Candle size minimum". При этом может браться в расчёт и размер тени "Length opposite shadow max" (для позиции Sell смотрим на нижнюю тень, для позиции Buy смотрим на верхнюю тень).
Также действует правило: на текущем баре может быть открыта только одна позиция. Если последняя позиция была закрыта по Стоп лосс (в OnTradeTransaction отлавливаем сделку DEAL_ENTRY_OUT со свойством DEAL_REASON_SL) и при этом был убыток - следующая позиция откроется лотом меньше в "Factor of reduction of lot at SL" раз.
Ещё есть два интересных параметра, относящихся к позициям: "Position lives N bars" - задаётся время жизни позиции в барах, после чего позиция закрывается принудительно и "Close the profitable position on bar N" - закрытие позиции на баре N, если позиция имеет прибыль.
Да, чуть не забыл, позиция может быть открыта только внутри временного интервала ограниченного "Start hour" и "End hour", а также управление размером позиции:
- объём позиции может быть постоянным (параметр "Lots">0, а "Risk"==0)
- объём позиции динамический (параметр "Lots"==0, а "Risk">0)
Помимо этого можно отключать уровни Стоп лосс, тейк профит и трейлинг.
Необычный подход к индикатору MACD: советник считает площадь индикатора отображаемую над и под нулевой линией.Hangseng Trader
Торговая система на основе объекта "Линии Фибоначчи" (OBJ_FIBO) и индикатора "Resistance & Support"
Индикатор Atr Lite, рассчитывает средний ход ценыAlexav D1 Profit GBPUSD
Советник выставляет по четыре позиции с разными уровнями Тейк профит. При срабатывании одного Тейк профита, остальные позиции переносятся в безубыток.