Автор идеи: Влад.

Автор MQL5-кода: barabashkakvn.

Советник ждёт когда размер свечи течении "The position can be opened within N minutes" минут станет больше или равен "Candle size minimum". При этом может браться в расчёт и размер тени "Length opposite shadow max" (для позиции Sell смотрим на нижнюю тень, для позиции Buy смотрим на верхнюю тень).

Также действует правило: на текущем баре может быть открыта только одна позиция. Если последняя позиция была закрыта по Стоп лосс (в OnTradeTransaction отлавливаем сделку DEAL_ENTRY_OUT со свойством DEAL_REASON_SL) и при этом был убыток - следующая позиция откроется лотом меньше в "Factor of reduction of lot at SL" раз.

Ещё есть два интересных параметра, относящихся к позициям: "Position lives N bars" - задаётся время жизни позиции в барах, после чего позиция закрывается принудительно и "Close the profitable position on bar N" - закрытие позиции на баре N, если позиция имеет прибыль.

Да, чуть не забыл, позиция может быть открыта только внутри временного интервала ограниченного "Start hour" и "End hour", а также управление размером позиции:

объём позиции может быть постоянным (параметр " Lots ">0, а " Risk "==0)

">0, а " "==0) объём позиции динамический (параметр "Lots"==0, а "Risk">0)

Помимо этого можно отключать уровни Стоп лосс, тейк профит и трейлинг.