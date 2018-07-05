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Candle shadows v1 - эксперт для MetaTrader 5

AdvoTM | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1689
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Автор идеи: Влад.

Автор MQL5-кода: barabashkakvn.

Советник ждёт когда размер свечи течении "The position can be opened within N minutes" минут станет больше или равен "Candle size minimum". При этом может браться в расчёт и размер тени "Length opposite shadow max" (для позиции Sell смотрим на нижнюю тень, для позиции Buy смотрим на верхнюю тень).

Candle shadows v1 Sell

Также действует правило: на текущем баре может быть открыта только одна позиция. Если последняя позиция была закрыта по Стоп лосс (в OnTradeTransaction отлавливаем сделку DEAL_ENTRY_OUT со свойством DEAL_REASON_SL) и при этом был убыток - следующая позиция откроется лотом меньше в "Factor of reduction of lot at SL" раз.

Ещё есть два интересных параметра, относящихся к позициям: "Position lives N bars" - задаётся время жизни позиции в барах, после чего позиция закрывается принудительно и "Close the profitable position on bar N" - закрытие позиции на баре N, если позиция имеет прибыль.

Да, чуть не забыл, позиция может быть открыта только внутри временного интервала ограниченного "Start hour" и "End hour", а также управление размером позиции:

  • объём позиции может быть постоянным (параметр "Lots">0, а "Risk"==0)
  • объём позиции динамический (параметр "Lots"==0, а "Risk">0)

Помимо этого можно отключать уровни Стоп лосс, тейк профит и трейлинг.

Area MACD Area MACD

Необычный подход к индикатору MACD: советник считает площадь индикатора отображаемую над и под нулевой линией.

Hangseng Trader Hangseng Trader

Торговая система на основе объекта "Линии Фибоначчи" (OBJ_FIBO) и индикатора "Resistance & Support"

VR Atr pro Lite MT5 VR Atr pro Lite MT5

Индикатор Atr Lite, рассчитывает средний ход цены

Alexav D1 Profit GBPUSD Alexav D1 Profit GBPUSD

Советник выставляет по четыре позиции с разными уровнями Тейк профит. При срабатывании одного Тейк профита, остальные позиции переносятся в безубыток.