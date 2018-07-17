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Hangseng Trader - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 2310
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: Risdyanto Risdyanto。
MQL5 代码开发者: barabashkakvn。
利用了 阻力与支撑 指标:
智能交易系统在两个时间帧内工作: 阻力与撑指标是在当前时间帧内构建的，而斐波那契对象线 (OBJ_FIBO) 对象基于日线时间帧的高点和低点，参数 "Number of DAUY bars for finding support and resistance levels" 等于 "1":
输入
- Lots - 开仓交易量
- Trailing Stop (in pips) - 尾随
- Trailing Step (in pips) - 尾随步幅
- Number of DAUY bars for finding support and resistance levels - 计算斐波那契的日线数量
- MA: averaging period - 均线均化周期
- MA: horizontal shift - 均线水平位移
- MA: smoothing type - 均线平滑类型
- MA: type of price - 计算均线指标的基准价格类型
- magic number - 独有 EA 标识符
EURUSD,M15 上的测试示例:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21120
Ang_Zad_C_Hist
直方图柱线基于 Ang_Zad_C 指标主线和信号线之间的差值，以价格图表的点数为单位。Ang_Zad_C
含主线和信号线的趋势跟踪指标，绘制为彩色云。