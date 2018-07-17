Hangseng Trader

思路提供者: Risdyanto Risdyanto。

MQL5 代码开发者: barabashkakvn。

利用了 阻力与支撑 指标:





智能交易系统在两个时间帧内工作: 阻力与撑指标是在当前时间帧内构建的，而斐波那契对象线 (OBJ_FIBO) 对象基于日线时间帧的高点和低点，参数 "Number of DAUY bars for finding support and resistance levels" 等于 "1":





输入

Lots - 开仓交易量

Trailing Stop (in pips) - 尾随

Trailing Step (in pips) - 尾随步幅

Number of DAUY bars for finding support and resistance levels - 计算斐波那契的日线数量

MA: averaging period - 均线均化周期

MA: horizontal shift - 均线水平位移

MA: smoothing type - 均线平滑类型

MA: type of price - 计算均线指标的基准价格类型

magic number - 独有 EA 标识符





EURUSD,M15 上的测试示例: