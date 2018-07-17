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EA

Hangseng Trader - MetaTrader 5EA

aristrader | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
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思路提供者Risdyanto Risdyanto

MQL5 代码开发者barabashkakvn

利用了 阻力与支撑 指标:

阻力与支撑


智能交易系统在两个时间帧内工作: 阻力与撑指标是在当前时间帧内构建的，而斐波那契对象线 (OBJ_FIBO) 对象基于日线时间帧的高点和低点，参数 "Number of DAUY bars for finding support and resistance levels" 等于 "1":

Hangseng Trader


输入

  • Lots - 开仓交易量
  • Trailing Stop (in pips) - 尾随
  • Trailing Step (in pips) - 尾随步幅
  • Number of DAUY bars for finding support and resistance levels - 计算斐波那契的日线数量
  • MA: averaging period - 均线均化周期
  • MA: horizontal shift - 均线水平位移
  • MA: smoothing type - 均线平滑类型
  • MA: type of price - 计算均线指标的基准价格类型
  • magic number - 独有 EA 标识符


EURUSD,M15 上的测试示例:

Hangseng Trader Test

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21120

Ang_Zad_C_Hist Ang_Zad_C_Hist

直方图柱线基于 Ang_Zad_C 指标主线和信号线之间的差值，以价格图表的点数为单位。

Ang_Zad_C Ang_Zad_C

含主线和信号线的趋势跟踪指标，绘制为彩色云。

区域 MACD 区域 MACD

MACD 指标 的非正统方法: EA 计算指标在零线上方和下方显示的区域。

蜡烛阴影 v1 蜡烛阴影 v1

分析蜡烛大小和阴影。 在 OnTradeTransaction 中能够截获开仓 (DEAL_ENTRY_IN) 和平仓 (DEAL_ENTRY_OUT)，以及由止损平仓 (DEAL_REASON_SL) 等事件。