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Exp_WAMI_Cloud_X2 - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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1658
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Трендовая торговая система Exp_WAMI_Cloud_X2 построена на основе сигналов двух индикаторов WAMI. По первому индикатору определяется направление медленного тренда по расположению основной и сигнальной линий, а по второму индикатору - момент совершения сделки, когда происходит пересечение линий. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае соблюдения двух условий:

  1. Сигналы быстрого и медленного трендов совпадают;
  2. Произошла смена направления быстрого тренда.


Входные параметры эксперта

//+-------------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора эксперта           |
//+-------------------------------------------------+
sinput string Trade="Управление торговлей";    //+============== УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ ==============+  
input double MM=0.1;               //Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке
input MarginMode MMMode=LOT;      //способ определения размера лота
input uint    StopLoss_=1000;      //стоплосс в пунктах
input uint    TakeProfit_=2000;    //тейкпрофит в пунктах
sinput string MustTrade="Разрешения торговли";    //+============== РАЗРЕШЕНИЯ ТОРГОВЛИ ==============+  
input int    Deviation_=10;       //макс. отклонение цены в пунктах
input bool   BuyPosOpen=true;     //Разрешение для входа в лонг
input bool   SellPosOpen=true;    //Разрешение для входа в шорт
//+-------------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора фильтра            |
//+-------------------------------------------------+
sinput string Filter="ПАРАМЕТРЫ МЕДЛЕННОГО ТРЕНДА";            //+============== ПАРАМЕТРЫ ТРЕНДА ==============+  
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6;                     //1 Период графика для тренда
input uint                 InpPeriodMA1      =  4;             // First MA period
input ENUM_MA_METHOD       InpMethodMA1      =  MODE_SMA;      // First MA method
input uint                 InpPeriodMA2      =  13;            // Second MA period
input ENUM_MA_METHOD       InpMethodMA2      =  MODE_SMA;      // Second MA method
input uint                 InpPeriodMA3      =  13;            // Third MA period
input ENUM_MA_METHOD       InpMethodMA3      =  MODE_SMA;      // Third MA method
input uint                 InpPeriodSig      =  4;             // Signal MA period
input ENUM_MA_METHOD       InpMethodSig      =  MODE_SMA;      // Signal MA method
input ENUM_APPLIED_PRICE   InpAppliedPrice   =  PRICE_CLOSE;   // Applied price
input uint SignalBar=1;                                        // номер бара для получения сигнала входа
input bool   BuyPosClose=true;                                 // Разрешение для выхода из лонгов по тренду
input bool   SellPosClose=true;                                // Разрешение для выхода из шортов по тренду
//+-------------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора входа              |
//+-------------------------------------------------+
sinput string Input="ПАРАМЕТРЫ ВХОДА";                         //+=============== ПАРАМЕТРЫ ВХОДА ===============+  
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_M30;                   //2 Период графика для входа 
input uint                 InpPeriodMA1_      =  4;            // First MA period
input ENUM_MA_METHOD       InpMethodMA1_      =  MODE_SMA;     // First MA method
input uint                 InpPeriodMA2_      =  13;           // Second MA period
input ENUM_MA_METHOD       InpMethodMA2_      =  MODE_SMA;     // Second MA method
input uint                 InpPeriodMA3_      =  13;           // Third MA period
input ENUM_MA_METHOD       InpMethodMA3_      =  MODE_SMA;     // Third MA method
input uint                 InpPeriodSig_      =  4;            // Signal MA period
input ENUM_MA_METHOD       InpMethodSig_      =  MODE_SMA;     // Signal MA method
input ENUM_APPLIED_PRICE   InpAppliedPrice_   =  PRICE_CLOSE;  // Applied price
input uint SignalBar_=1;                                       // номер бара для получения сигнала входа
input bool   BuyPosClose_=false;                               // Разрешение для выхода из лонгов по сигналу
input bool   SellPosClose_=false;                              // Разрешение для выхода из шортов по сигналу
//+-------------------------------------------------+

Строковые переменные с текстом в коде входных параметров предназначены только для лучшего визуального отображения окна входных параметров эксперта.

Индикаторы WAMI_Cloud_HTF в эксперте предназначены только для более удобной визуализации трендов в тестере стратегий, и в других режимах работы они не работают.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов WAMI.ex5 и WAMI_Cloud_HTF.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Результаты тестирования за 2016 год на EURUSD, медленный тренд на H4, вход по быстрому тренду по M30:

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике


Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

AbsolutelyNoLagLwma_Digit_HTF AbsolutelyNoLagLwma_Digit_HTF

Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

PGC PGC

Индикатор Price Gouging Cycle.

ExFractals ExFractals

Советник на базе iFractals (Fractals) и пользовательского индикатора ExVol.

CaudateXPeriodCandle_main CaudateXPeriodCandle_main

Индикатор CaudateXPeriodCandle в основном окне графика