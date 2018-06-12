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Exp_WAMI_Cloud_X2 - эксперт для MetaTrader 5
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Трендовая торговая система Exp_WAMI_Cloud_X2 построена на основе сигналов двух индикаторов WAMI. По первому индикатору определяется направление медленного тренда по расположению основной и сигнальной линий, а по второму индикатору - момент совершения сделки, когда происходит пересечение линий. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае соблюдения двух условий:
- Сигналы быстрого и медленного трендов совпадают;
- Произошла смена направления быстрого тренда.
Входные параметры эксперта
//+-------------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора эксперта | //+-------------------------------------------------+ sinput string Trade="Управление торговлей"; //+============== УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ ==============+ input double MM=0.1; //Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке input MarginMode MMMode=LOT; //способ определения размера лота input uint StopLoss_=1000; //стоплосс в пунктах input uint TakeProfit_=2000; //тейкпрофит в пунктах sinput string MustTrade="Разрешения торговли"; //+============== РАЗРЕШЕНИЯ ТОРГОВЛИ ==============+ input int Deviation_=10; //макс. отклонение цены в пунктах input bool BuyPosOpen=true; //Разрешение для входа в лонг input bool SellPosOpen=true; //Разрешение для входа в шорт //+-------------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора фильтра | //+-------------------------------------------------+ sinput string Filter="ПАРАМЕТРЫ МЕДЛЕННОГО ТРЕНДА"; //+============== ПАРАМЕТРЫ ТРЕНДА ==============+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6; //1 Период графика для тренда input uint InpPeriodMA1 = 4; // First MA period input ENUM_MA_METHOD InpMethodMA1 = MODE_SMA; // First MA method input uint InpPeriodMA2 = 13; // Second MA period input ENUM_MA_METHOD InpMethodMA2 = MODE_SMA; // Second MA method input uint InpPeriodMA3 = 13; // Third MA period input ENUM_MA_METHOD InpMethodMA3 = MODE_SMA; // Third MA method input uint InpPeriodSig = 4; // Signal MA period input ENUM_MA_METHOD InpMethodSig = MODE_SMA; // Signal MA method input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice = PRICE_CLOSE; // Applied price input uint SignalBar=1; // номер бара для получения сигнала входа input bool BuyPosClose=true; // Разрешение для выхода из лонгов по тренду input bool SellPosClose=true; // Разрешение для выхода из шортов по тренду //+-------------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора входа | //+-------------------------------------------------+ sinput string Input="ПАРАМЕТРЫ ВХОДА"; //+=============== ПАРАМЕТРЫ ВХОДА ===============+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_M30; //2 Период графика для входа input uint InpPeriodMA1_ = 4; // First MA period input ENUM_MA_METHOD InpMethodMA1_ = MODE_SMA; // First MA method input uint InpPeriodMA2_ = 13; // Second MA period input ENUM_MA_METHOD InpMethodMA2_ = MODE_SMA; // Second MA method input uint InpPeriodMA3_ = 13; // Third MA period input ENUM_MA_METHOD InpMethodMA3_ = MODE_SMA; // Third MA method input uint InpPeriodSig_ = 4; // Signal MA period input ENUM_MA_METHOD InpMethodSig_ = MODE_SMA; // Signal MA method input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice_ = PRICE_CLOSE; // Applied price input uint SignalBar_=1; // номер бара для получения сигнала входа input bool BuyPosClose_=false; // Разрешение для выхода из лонгов по сигналу input bool SellPosClose_=false; // Разрешение для выхода из шортов по сигналу //+-------------------------------------------------+
Строковые переменные с текстом в коде входных параметров предназначены только для лучшего визуального отображения окна входных параметров эксперта.
Индикаторы WAMI_Cloud_HTF в эксперте предназначены только для более удобной визуализации трендов в тестере стратегий, и в других режимах работы они не работают.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов WAMI.ex5 и WAMI_Cloud_HTF.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Результаты тестирования за 2016 год на EURUSD, медленный тренд на H4, вход по быстрому тренду по M30:
Рис.1. Примеры сделок на графике
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.PGC
Индикатор Price Gouging Cycle.
Советник на базе iFractals (Fractals) и пользовательского индикатора ExVol.CaudateXPeriodCandle_main
Индикатор CaudateXPeriodCandle в основном окне графика