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Индикаторы

PGC - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1677
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор циклических изменений рынка.

Имеет семь настраиваемых параметров:

  • First MA period - период первой EMA;
  • Second MA period - период второй EMA;
  • Smoothing period - период сглаживания;
  • RSI period - период расчета RSI;
  • Applied price - цена расчета;
  • Overbought level - уровень перекупленности;
  • Oversold level - уровень перепроданности.

Расчет:

PGC =100.0 - 100.0 / (1.0+RS)

где:

если AvgDec != 0
RS = AvgInc / AvgDec
иначе
RS = 0
AvgDec = EMA(Dec, RSI Period)
AvgInc = EMA(Inc, RSI Period)
Если Z3 > PrevZ3
Inc = Z3 - PrevZ3, Dec = 0
Если Z3 < PrevZ3
Dec = PrevZ3 - Z3, Inc = 0
Z3 = 2.0 * AvgMA3 - Avg2MA3
Avg2MA3 = EMA(AvgMA3, Smoothing period)
AvgMA3 = EMA((Z1 - Z2), Smoothing period)
Z2 = 2.0 * MA2 - AvgMA2
Z1 = 2.0 * MA1 - AvgMA1
AvgMA2 = EMA(MA2, First MA period)
AvgMA1 = EMA(MA1, First MA period)
MA2 = EMA(Applied price, Second MA period)
MA1 = EMA(Applied price, First MA period)

VAMA VAMA

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