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Индикаторы

WAMI_Cloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1214
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Indicators\
WAMI.mq5 (16.8 KB) просмотр
WAMI_Cloud_HTF.mq5 (21.82 KB) просмотр
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Индикатор WAMI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах с цветным заполнением пространства между осциллятором и его сигнальной линией в соответствии с направлением тренда:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора WAMI.ex5.

Рис.1. Индикатор WAMI_HTF

Рис.1. Индикатор WAMI_HTF

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Индикатор ColorX2MA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

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Эксперт Exp_BlauTVI_Tm на основе сигналов трендового индикатора BlauTVI

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