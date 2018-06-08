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WAMI_Cloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор WAMI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах с цветным заполнением пространства между осциллятором и его сигнальной линией в соответствии с направлением тренда:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора WAMI.ex5.
Рис.1. Индикатор WAMI_HTF
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