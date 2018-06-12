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ExFractals - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2331
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- Обновлен:
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Автор идеи: Alex.
Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.
Советник использует пользовательский индикатор ExVol:
Для BUY и SELL позиций используются отдельные стоп лосс, тейк профит и трейлинг.
Входные параметры
- Maximum Risk in percentage - расчет лота, параметр максимального риска;
- Descrease factor - расчет лота, уменьшаем лот, если много убыточных сделок;
- Stop Loss Buy - стоп лосс BUY позиций;
- Stop Loss Sell - стоп лосс SELL позиций;
- Take Profit Buy - тейк профит BUY позиций;
- Take Profit Sell - тейк профит SELL позиций;
- Trailing Stop Buy - трейлинг BUY позиций;
- Trailing Stop Sell - трейлинг SELL позиций;
- Trailing Step - шаг трейлинга (общий для BUY и SELL позиций);
- ExVol: ExPeriod - параметр пользовательского индикатора "ExVol";
- magic number - уникальный идентификатор эксперта.
Пример теста на EURUSD,M15:
Exp_WAMI_Cloud_X2
Трендовая торговая система Exp_WAMI_Cloud_X2 на основе сигналов двух индикаторов WAMI.AbsolutelyNoLagLwma_Digit_HTF
Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
CaudateXPeriodCandle_main
Индикатор CaudateXPeriodCandle в основном окне графикаCaudateXPeriodCandleRange
Индикатор, отрисовывающий размеры свечек CaudateXPeriodCandle в пунктах.