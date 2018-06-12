ExFractals

Автор идеи: Alex.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Советник использует пользовательский индикатор ExVol:

Для BUY и SELL позиций используются отдельные стоп лосс, тейк профит и трейлинг.





Входные параметры

Maximum Risk in percentage - расчет лота, параметр максимального риска;

- расчет лота, параметр максимального риска; Descrease factor - расчет лота, уменьшаем лот, если много убыточных сделок;

- расчет лота, уменьшаем лот, если много убыточных сделок; Stop Loss Buy - стоп лосс BUY позиций;

- стоп лосс BUY позиций; Stop Loss Sell - стоп лосс SELL позиций;

- стоп лосс SELL позиций; Take Profit Buy - тейк профит BUY позиций;

- тейк профит BUY позиций; Take Profit Sell - тейк профит SELL позиций;

- тейк профит SELL позиций; Trailing Stop Buy - трейлинг BUY позиций;

- трейлинг BUY позиций; Trailing Stop Sell - трейлинг SELL позиций;

- трейлинг SELL позиций; Trailing Step - шаг трейлинга (общий для BUY и SELL позиций);

- шаг трейлинга (общий для BUY и SELL позиций); ExVol: ExPeriod - параметр пользовательского индикатора "ExVol";

- параметр пользовательского индикатора "ExVol"; magic number - уникальный идентификатор эксперта.

Пример теста на EURUSD,M15: