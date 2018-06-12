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ExFractals - эксперт для MetaTrader 5

Executer1 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2331
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Indicators\
exvol.mq5 (5.15 KB) просмотр
ExFractals.mq5 (44.96 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи: Alex.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Советник использует пользовательский индикатор ExVol:

ExVol

Для BUY и SELL позиций используются отдельные стоп лосс, тейк профит и трейлинг.


Входные параметры

  • Maximum Risk in percentage - расчет лота, параметр максимального риска;
  • Descrease factor - расчет лота, уменьшаем лот, если много убыточных сделок;
  • Stop Loss Buy - стоп лосс BUY позиций;
  • Stop Loss Sell - стоп лосс SELL позиций;
  • Take Profit Buy - тейк профит BUY позиций;
  • Take Profit Sell - тейк профит SELL позиций;
  • Trailing Stop Buy - трейлинг BUY позиций;
  • Trailing Stop Sell - трейлинг SELL позиций;
  • Trailing Step - шаг трейлинга (общий для BUY и SELL позиций);
  • ExVol: ExPeriod - параметр пользовательского индикатора "ExVol";
  • magic number - уникальный идентификатор эксперта.

Пример теста на EURUSD,M15:

ExFractals

Exp_WAMI_Cloud_X2 Exp_WAMI_Cloud_X2

Трендовая торговая система Exp_WAMI_Cloud_X2 на основе сигналов двух индикаторов WAMI.

AbsolutelyNoLagLwma_Digit_HTF AbsolutelyNoLagLwma_Digit_HTF

Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

CaudateXPeriodCandle_main CaudateXPeriodCandle_main

Индикатор CaudateXPeriodCandle в основном окне графика

CaudateXPeriodCandleRange CaudateXPeriodCandleRange

Индикатор, отрисовывающий размеры свечек CaudateXPeriodCandle в пунктах.