趋势跟踪交易系统 Exp_WAMI_Cloud_X2 基于两个 WAMI 指标的信号。 第一个指标依据主线和信号线的位置判断慢速趋势的方向。 当指示线彼此交叉时，第二个指标判断开仓交易的时刻。 如果满足两个条件，则在柱线收盘时形成信号:

快速和慢速趋势匹配的信号; 快速趋势的方向已经改变。





智能交易系统的输入参数

sinput string Trade= "交易管理" ; input double MM= 0.1 ; input MarginMode MMMode=LOT; input uint StopLoss_= 1000 ; input uint TakeProfit_= 2000 ; sinput string MustTrade= "交易许可" ; input int Deviation_= 10 ; input bool BuyPosOpen= true ; input bool SellPosOpen= true ; sinput string Filter= "慢速趋势参数" ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H6 ; input uint InpPeriodMA1 = 4 ; input ENUM_MA_METHOD InpMethodMA1 = MODE_SMA ; input uint InpPeriodMA2 = 13 ; input ENUM_MA_METHOD InpMethodMA2 = MODE_SMA ; input uint InpPeriodMA3 = 13 ; input ENUM_MA_METHOD InpMethodMA3 = MODE_SMA ; input uint InpPeriodSig = 4 ; input ENUM_MA_METHOD InpMethodSig = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice = PRICE_CLOSE ; input uint SignalBar= 1 ; input bool BuyPosClose= true ; input bool SellPosClose= true ; sinput string Input= "入场参数" ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_= PERIOD_M30 ; input uint InpPeriodMA1_ = 4 ; input ENUM_MA_METHOD InpMethodMA1_ = MODE_SMA ; input uint InpPeriodMA2_ = 13 ; input ENUM_MA_METHOD InpMethodMA2_ = MODE_SMA ; input uint InpPeriodMA3_ = 13 ; input ENUM_MA_METHOD InpMethodMA3_ = MODE_SMA ; input uint InpPeriodSig_ = 4 ; input ENUM_MA_METHOD InpMethodSig_ = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice_ = PRICE_CLOSE ; input uint SignalBar_= 1 ; input bool BuyPosClose_= false ; input bool SellPosClose_= false ;

输入参数代码中带有文本的字符串参数仅出于智能系统的输入参数窗口更直观。

EA 中的 WAMI_Cloud_HTF 指标仅用于在策略测试器中更方便地显示趋势; 它们在任何其它模式里都不会工作。

为令生成的 EA 正常运行，WAMI.ex5 和 WAMI_Cloud_HTF.ex5 指标的编译文件必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件可令智能交易系统在提供 nonzero spread 以及 开仓同时 设置止损和止盈的经纪商平台上使用。 您可以通过以下链接下载该函数库的更多变体: 交易算法。

智能交易系统的默认输入参数已在下面显示的测试中使用。 测试期间没有使用止损和止盈。

2016 全年 EURUSD 的测试结果，H4 为慢速趋势，依据 M30 上的快速趋势入场:

图例 1. 图表上的成交示例





图例 2. 测试结果图表