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趋势跟踪交易系统 Exp_WAMI_Cloud_X2 基于两个 WAMI 指标的信号。 第一个指标依据主线和信号线的位置判断慢速趋势的方向。 当指示线彼此交叉时，第二个指标判断开仓交易的时刻。 如果满足两个条件，则在柱线收盘时形成信号:
- 快速和慢速趋势匹配的信号;
- 快速趋势的方向已经改变。
智能交易系统的输入参数
//+-------------------------------------------------+ //| EA 指标的输入参数 | //+-------------------------------------------------+ sinput string Trade="交易管理"; //+============== 交易管理 ==============+ input double MM=0.1; //成交所占存款份额 input MarginMode MMMode=LOT; //判定手数的方法 input uint StopLoss_=1000; //止损点数 input uint TakeProfit_=2000; //止盈点数 sinput string MustTrade="交易许可"; //+============== 交易许可 ==============+ input int Deviation_=10; //最大价格偏离点数 input bool BuyPosOpen=true; //允许多头入场 input bool SellPosOpen=true; //允许空头入场 //+-------------------------------------------------+ //| 过滤指标输入参数 | //+-------------------------------------------------+ sinput string Filter="慢速趋势参数"; //+============== 趋势参数 ==============+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6; //趋势图表 1 的周期 input uint InpPeriodMA1 = 4; // 第一条均线周期 input ENUM_MA_METHOD InpMethodMA1 = MODE_SMA; // 第一条均线方法 input uint InpPeriodMA2 = 13; // 第二条均线周期 input ENUM_MA_METHOD InpMethodMA2 = MODE_SMA; // 第二条均线方法 input uint InpPeriodMA3 = 13; // 第三条均线周期 input ENUM_MA_METHOD InpMethodMA3 = MODE_SMA; // 第三条均线方法 input uint InpPeriodSig = 4; // 信号均线周期 input ENUM_MA_METHOD InpMethodSig = MODE_SMA; // 信号均线方法 input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice = PRICE_CLOSE; // 应用的价格类型 input uint SignalBar=1; // 接收入场信号的柱线编号 input bool BuyPosClose=true; // 允许遵照趋势平多头持仓 input bool SellPosClose=true; // 允许遵照趋势平空头持仓 //+-------------------------------------------------+ //| 入场指标的输入参数 | //+-------------------------------------------------+ sinput string Input="入场参数"; //+=============== 入场参数 ===============+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_M30; //入场图表 2 的周期 input uint InpPeriodMA1_ = 4; // 第一条均线周期 input ENUM_MA_METHOD InpMethodMA1_ = MODE_SMA; // 第一条均线方法 input uint InpPeriodMA2_ = 13; // 第二条均线周期 input ENUM_MA_METHOD InpMethodMA2_ = MODE_SMA; // 第二条均线方法 input uint InpPeriodMA3_ = 13; // 第三条均线周期 input ENUM_MA_METHOD InpMethodMA3_ = MODE_SMA; // 第三条均线方法 input uint InpPeriodSig_ = 4; // 信号均线周期 input ENUM_MA_METHOD InpMethodSig_ = MODE_SMA; // 信号均线方法 input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice_ = PRICE_CLOSE; // 应用的价格类型 input uint SignalBar_=1; // 接收入场信号的柱线编号 input bool BuyPosClose_=false; // 允许遵照信号平多头持仓 input bool SellPosClose_=false; // 允许遵照信号平空头持仓 //+-------------------------------------------------+
输入参数代码中带有文本的字符串参数仅出于智能系统的输入参数窗口更直观。
EA 中的 WAMI_Cloud_HTF 指标仅用于在策略测试器中更方便地显示趋势; 它们在任何其它模式里都不会工作。
为令生成的 EA 正常运行，WAMI.ex5 和 WAMI_Cloud_HTF.ex5 指标的编译文件必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件可令智能交易系统在提供 nonzero spread 以及 开仓同时 设置止损和止盈的经纪商平台上使用。 您可以通过以下链接下载该函数库的更多变体: 交易算法。
智能交易系统的默认输入参数已在下面显示的测试中使用。 测试期间没有使用止损和止盈。
2016 全年 EURUSD 的测试结果，H4 为慢速趋势，依据 M30 上的快速趋势入场:
图例 1. 图表上的成交示例
图例 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21092
AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud
AbsolutelyNoLagLwma_Digit 移动平均线，用彩色背景填充图表空间。AbsolutelyNoLagLwma_Digit_HTF
AbsolutelyNoLagLwma_Digit 指标，其输入参数中有时间帧选项。
Test_values_print
一个简单的包含文件，用于输出变量的值和名称。ZLS
ZLS (零滞后随机振荡器) 指标 - 零延迟随机振荡器 - 若干条不同 %К 周期，减速度和权重的随机振荡器的比率。