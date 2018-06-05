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Индикаторы

WAMI - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1989
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Этот индикатор Моментума был описан в статье «Оптимизация импульса» Энтони У. Уоррена в журнале S & C в апреле 1994 г.

Имеет девять настраиваемых параметров:

  • First MA period - период расчёта первой МА
  • First MA method - метод расчёта первой МА
  • Second MA period - период расчёта второй МА
  • Second MA method - метод расчёта второй ма
  • Third MA period - период расчёта третьей МА
  • Third MA method - метод расчёта третьей МА
  • Signal MA period - период расчёта сигнальной линии
  • Signal MA method - метод расчёта сигнальной линии
  • Applied price - цена расчёта

Расчёт:

WAMI = MA(MA2, Third MA period, Third MA method)
Signal = MA(WAMI, Signal MA period, Signal MA method)

где:

MA2 = MA(MA1, Second MA period, Second MA method)
MA1 = MA(Difference, First MA period, First MA method)

где:

Difference = Price - PrevPrice


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