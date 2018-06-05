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WAMI - индикатор для MetaTrader 5
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Этот индикатор Моментума был описан в статье «Оптимизация импульса» Энтони У. Уоррена в журнале S & C в апреле 1994 г.
Имеет девять настраиваемых параметров:
- First MA period - период расчёта первой МА
- First MA method - метод расчёта первой МА
- Second MA period - период расчёта второй МА
- Second MA method - метод расчёта второй ма
- Third MA period - период расчёта третьей МА
- Third MA method - метод расчёта третьей МА
- Signal MA period - период расчёта сигнальной линии
- Signal MA method - метод расчёта сигнальной линии
- Applied price - цена расчёта
Расчёт:
WAMI = MA(MA2, Third MA period, Third MA method)
Signal = MA(WAMI, Signal MA period, Signal MA method)
где:
MA2 = MA(MA1, Second MA period, Second MA method)
MA1 = MA(Difference, First MA period, First MA method)
где:
Difference = Price - PrevPrice
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