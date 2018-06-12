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CaudateXPeriodCandle_main - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор CaudateXPeriodCandle в основном окне графика.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.
Рис.1. Индикатор CaudateXPeriodCandle_main на свечном графике
Рис.2. Индикатор CaudateXPeriodCandle_main на барном графике
Советник на базе iFractals (Fractals) и пользовательского индикатора ExVol.Exp_WAMI_Cloud_X2
Трендовая торговая система Exp_WAMI_Cloud_X2 на основе сигналов двух индикаторов WAMI.
Индикатор, отрисовывающий размеры свечек CaudateXPeriodCandle в пунктах.CaudateXPeriodCandle_main_Arrow
Индикатор CaudateXPeriodCandle в основном окне графика с отображением пометок цветными точками только хвостатых свечей типа "Молоток" и "Перевёрнутый молоток".