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CaudateXPeriodCandle_main_Arrow - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор CaudateXPeriodCandle в основном окне графика с отображением пометок цветными точками только хвостатых свечей типа "Молоток" и "Перевернутый молоток".
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.
Рис.1. Индикатор CaudateXPeriodCandle_main_Arrow
Рис.2. Индикаторы CaudateXPeriodCandle и CaudateXPeriodCandle_main_Arrow
Индикатор, отрисовывающий размеры свечек CaudateXPeriodCandle в пунктах.CaudateXPeriodCandle_main
Индикатор CaudateXPeriodCandle в основном окне графика
В этой версии индикатора ADX используется иной способ отображения, чтобы максимально упростить его. Значения ADX теперь легко сравнивать со значимыми уровнями, их цвет и гистограмма ясно указывают на тренд. Таким образом становится проще следовать за трендом.Trend Envelopes
Единственный параметр, который используется для расчета индикатора Trend Envelopes, — % отклонения. В нем используются цены Close, High и Low, и в этой версии их нельзя изменить. Характер этого индикатора позволяет использовать его также и в качестве индикатора поддержки/сопротивления.