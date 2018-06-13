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Индикаторы

CaudateXPeriodCandle_main_Arrow - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1856
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор CaudateXPeriodCandle в основном окне графика с отображением пометок цветными точками только хвостатых свечей типа "Молоток" и "Перевернутый молоток".

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Индикатор CaudateXPeriodCandle_main_Arrow

Рис.1. Индикатор CaudateXPeriodCandle_main_Arrow

Рис.2. Индикаторы CaudateXPeriodCandle и CaudateXPeriodCandle_main_Arrow

Рис.2. Индикаторы CaudateXPeriodCandle и CaudateXPeriodCandle_main_Arrow

CaudateXPeriodCandleRange CaudateXPeriodCandleRange

Индикатор, отрисовывающий размеры свечек CaudateXPeriodCandle в пунктах.

CaudateXPeriodCandle_main CaudateXPeriodCandle_main

Индикатор CaudateXPeriodCandle в основном окне графика

Advanced ADX Advanced ADX

В этой версии индикатора ADX используется иной способ отображения, чтобы максимально упростить его. Значения ADX теперь легко сравнивать со значимыми уровнями, их цвет и гистограмма ясно указывают на тренд. Таким образом становится проще следовать за трендом.

Trend Envelopes Trend Envelopes

Единственный параметр, который используется для расчета индикатора Trend Envelopes, — % отклонения. В нем используются цены Close, High и Low, и в этой версии их нельзя изменить. Характер этого индикатора позволяет использовать его также и в качестве индикатора поддержки/сопротивления.